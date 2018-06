Kociánová se opět vrací do televize, klasiku ale bude zpívat dál

Moderátorskou kariéru Martiny Kociánové nastartovala v devadesátých letech TV Nova. Později přešla na Primu, kde moderovala Zpravodajský deník. Poté působila na televizi Z1, která z ekonomických důvodů vysílání ukončila. Nyní je ale znovu ve hře, a opět jako moderátorka, tentokrát na TV Barrandov. Provázet bude desetiminutovou debatou Dobrý večer, Česko!.

"Každá nová práce, která není úplně stejná jako ta předchozí, v sobě nese jisté stresující prvky a předpokládá, že se naučíte orientovat v novém prostředí a že se naučíte něco nového a to samozřejmě platí i v případě tohoto pořadu. Nejvíc jsem ale rozechvělá z toho, že rozhovory bude třeba dělat tak krátké, protože Český rozhlas 2 mě teď rozmazlil tím, že si rozhovory můžu dělat hodinové," řekla iDNES.cz Martina Kociánová.

Martina Kociánová a Petr Vondráček

O moderátorce se ale příliš neví, že je i nadále věrná hudbě, především klasickému zpěvu, kterého se nevzdá ani s příchodem na obrazovku. Obě povolání považuje za spojené nádoby.

"Ráda se pohybuji na obou těchto polích. Ono se to v životě přirozeně přelévá. Pravidelně se mi stává, že když mám pěknou moderátorskou práci, pěveckých nabídek rázem ubude, a opačně. Teď je momentálně posílena ta moderátorská část, ale musím říct, že mi to na duši nedělá moc dobře. Bez hudby být nechci," doplňuje.

Tomio Okamura

Extrémní je z profesního hlediska i nová televizní hvězda Tomio Okamura. Podnikatel, který dlouho působí v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur, se moderátorem stane vůbec poprvé. Nebýt však prostoru k vyjádření vlastních myšlenek a postojů, nabídku TV Barrandov by nepřijal. "Pro mě bylo důležitá, zda-li se jedná o moderátora, který pouze papouškuje předložený scénář, nebo o moderátora, který říká vlastní názory na danou problematiku," objasnil Okamura.

Zpráva o jeho nástupu do televize přichází v době, kdy prohlásil, že by měl zájem o kandidaturu do Senátu. Možný střet zájmů ale prý zatím nehrozí. "Nic jsem ještě nevyhlásil, ale vážně o tom uvažuji. Když vám tisíce lidí říkají, že byste s tím měl zkusit něco udělat, samozřejmě vás to donutí přemýšlet. A já přemýšlím. Tahle země není těch nahoře, ale nás všech," doplnil.

Na obrazovku by se výhledově mohl vrátit i Jiří Chum

Mezi oslovenými moderátory pro Dobrý večer, Česko! na Barrandově je i bývalý zprávař Primy a moderátor Radiožurnálu Jiří Chum. Televizní nabídku ale musel nyní pustit k ledu. "Chystaný formát TV Barrandov mě nadchl, ale zatím jsem musel za nabídku poděkovat, jelikož mě čeká víc služeb na Radiožurnálu v důsledku dočasného snížení stavů v redakci. Nicméně cítím, že prostor pro vyjednávání s televizí tu je i do budoucna a že se dveře úplně nezavírají," uvedl Chum.

Vedle Dobrý večer, Česko! bude TV Barrandov i letos vysílat osvědčené pořady To byl náš hit a Splněné sny. Na obrazovku se vrátí i pořad pro maminky Máme dítě či cestovatelský magazín Hvězdy na cestách. Programovými stálicemi jsou Prominenti s Jitkou Asterovou či Barrandovský videostop s Janem Rosákem.