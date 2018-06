Kočí v době krize mění barvu. Končí s tím, co bylo, míní psycholožka

Poslankyně Kristýna Kočí se ve středu v pořadu České televize Události, komentáře předvedla s novým účesem. Blonďatou hřívu, díky níž byla doslova nepřehlédnutelná, vyměnila za hnědý odstín.

Podle psycholožky je zjevné, že mladá politička, i díky níž se naše politická scéna otřásá v základech, by za tím, co bylo, nejraději zabouchla dveře. A co víc. Byla by nejraději, kdyby to byl jen zlý sen.

"V momentě, kdy někdo udělá takto výraznou změnu, obecně signalizuje, že chce skončit s tím, co bylo. A je to především disciplína žen, které díky kadeřníkovi mohou udělat jendu z nejvýznamnějších změn. Vždyť se na sebe žena dívá do zrcadla minimálně dvacetkrát za den," vysvětluje psycholožka Tamara Cenková.

Podobné případy prý řeší ve své praxi dnes a denně. A je to právě ona, kdo svým klientkám radí, aby k podobné změně přistoupily. "Ženám, které prochází nějakou krizí, často radím, ať udělají ve svém životě změny k lepšímu. Začínáme zpravidla u vlasů, protože v případě žen odrážejí vnitřní rozpoložení daleko víc než u mužů. Když si muž nechá narůst plnovous, nebo si vezme jinou kravatu, pořád je to ten samý chlap. U něj ta změna není tak velká, na rozdíl od ženy," doplňuje Cenková.

K podobným krokům přistupují i jiné veřejně známé ženy z řad zpěvaček či hereček. V minulosti výrazně změnily odstín vlasů Iveta Bartošová, Šárka Vaňková, Michaela Dolinová či Dana Morávková.

Změnili jste v době těžkých životních nebo profesních situací délku či barvu vlasů?