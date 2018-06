Kocábovi příbuzní už Abbasovou snáší. Cítím vstřícnost, říká Lejla

O sblížení Lejly Abbasové s tehdejším ministrem pro lidská práva Michaelem Kocábem se veřejnost poprvé dozvěděla v březnu loňského roku. Příznivou výchozí situaci ale jejich vztah neměl. Nejen, že byl nepohodlný pro práci jako takovou, ale pak tu bylo muzikantovo úředně trvající manželství s Američankou Marshou. O poměru svého muže se navíc dozvěděla od dcery Natálie, která informace získala z otcova mobilu.

Nyní, tedy více než rok poté, je vše jinak. Abbasová ani Kocáb už ve službách vlády nejsou a o vztahu už nemlčí ani jeden z nich. "Se svou ženou Marshou žijeme osm let odděleně. Ve společné domácnosti jsme zůstali jednak z ohledu na naše děti, jednak z důvodu hlubokého vztahu k rodině, kterou jsme spolu vybudovali," uvedl dřív Kocáb v oficiálním prohlášení.

Michael Kocáb a Lejla Abbasová poprvé ve společnosti jako pár

Čas tedy dělá své. "Musím říct, že jsem ráda, že se ta rodinná situace pomalu uklidňuje. Není to jednoduché pro nikoho z nás, ale důležité je, že cítím vstřícnost ze všech stran. A to podle mě ve finále všechno vyřeší," doufá Lejla Abbasová.

Měsíc v Africe

Od všeho si teď odpočine v Africe, kam se každoročně přesouvá na měsíc v rámci aktivit svého nadačního fondu Asante Kenya. S prázdnou ale nejede. Na cestě je i humanitární pomoc v podobě oblečení, které zhruba dvěma tisícům lidí značně odlehčí rodinný rozpočet.

Lejla Abbasová jezdí do Afriky každoročně na měsíc. Vzdělání je v Africe prioritou, říká Lejla Abbasová

"Co je prioritně potřeba, by bylo na delší povídání, ale v prvé řadě je to vzdělání, v druhé pak pracovní uplatnění a způsob, jak tu práci získat. Materiální pomoc lidem, o které se starám, především sníží náklad, za který by jinak museli platiti. Z dvou tisíc lidí, kteří jsou pod Asante Kenya, je více než 1 600 dětí, z toho asi 450 sirotků, kteří jsou zcela závislí na pomoci škol, které se o ně starají. I když je tohle pomoc nárazová, byť dlouhodobě plánovaná, význam má velký," objasňuje Abbasová.

Zajímavostí je, že náklad do Keni pomáhaly balit i známé osobnosti. Hvězdy seriálu Ulice Aneta Krejčíková a Patricie Solaříková se například pustily do třídění obsahu autolékárniček, Monika Bagárová, Tereza Černochová či Iveta Lutovská zase strávily hodiny tříděním a balením mikin a dalšího oblečení a bot, které jejich silní kolegové Ondřej Brzobohatý, Ben Christovao a Bořek Slezáček nakládali do nákladních aut.

"Osobně ručím za to, že se každá věc, která prošla rukama desítek dobrovolníků, dostane k těm správným příjemcům," uzavírá Lejla.