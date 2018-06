Kocábová: Tátovi fandím, sama bych ale do politiky nešla

"Táta tím vždycky žil a celý život, co já vím, se zabýval romskou otázkou. Je tedy na správném místě. Mně jen trochu mrzí ty tlaky na něj vyvíjené, ty nesmyslné narážky na to, že je ve funkci a nic se nemění. On je v ní ale teprve dva měsíce. Občas mám chuť někam zavolat a zastat se ho. Nicméně si myslím, že jestli ten tlak má někdo ustát, tak je to jedině on," míní Kocábová.

Sama by prý do politiky nešla ani náhodou. "Jsem hrozně výbušná a nejsem zrovna diplomat," přiznává. Na Českých lvech si se svým tátou zazpívala duet, který díky jeho zaneprázdněnosti neměli pomalu ani čas nazkoušet. Muzika je ostatně podle jejího názoru to, co tátovi stejně sluší nejvíc a čeho by se nikdy měl vzdát. Ani kvůli ministrování.

Svou povahu rebelky dala najevo i oblečením. Sice zvolila slavnostní dlouhé večerní šaty, ale shodila je khaki mikinou a teniskami. "To jsem si nemohla odpustit, nemám ráda tyhle okázalosti." Viditelný byl ale i její vytetovaný kříž na levém zápěstí. Ten má prý proto, aby ji uchránil od černých myšlenek, které se jí někdy zmocňují.

Na party po Českém lvu se celý večer bavila s výtvarníkem Davidem Černým. Její partner a otec pětiletého syna tady chyběl. "Jsme spolu osm let, všechno je v pořádku, ale momentálně je partner na půl roku v Indii," vysvětlila kulantně.