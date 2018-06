Kocábová pokřtila knihu o sebevrazích

Natálie Kocábová se poprvé čtenářům představila sbírkou poezie Slyšíš mě?, loni pak vydala román Monarcha Absint, ve kterém sugestivním způsobem popsala zážitky narkomanů.

Její nejnovější román Schola alternativa popisuje prostředí fiktivní školy, kde se po smrti setkávají sebevrazi.

Knihu psala Natálie ještě v době svého těhotenství, kdy sama sedávala ve školních lavicích. Ty se jí prý staly inspirací.

"Inspirovalo mě hlavně to prostředí. Jelikož jsem navštěvovala soukromé gymnázium, byly to takové malé, uzavřené, zvláštní prostory," vysvětlila Kocábová.

Na křest nové knihy dorazil tatínek Kocáb, maminka Marsha, mladší sestra Jessica i Natálčin partner Štěpán Vrána s velkou kyticí.

Kmotrou knihy se stala textařka Gábina Osvaldová, kterou do Jazz klubu Reduta doprovodil manžel hudebník Ondřej Soukup.

"Takový talent se vidí stejně často jako Eliášův oheň, mořská panna nebo tříhlavé tele," prohlásila o Natálii kmotra Osvaldová, než symbolicky polila knihu šampaňským a dodala, že Natálčin dar by se dal popsat jako "nepopsatelná lehkost psaní".

Ta zřejmě způsobuje, že Natálie už má rozepsanou další, v pořadí čtvrtou knihu. Kromě toho intenzivně pracuje na novém albu, které hodlá představit na podzimním koncertním turné.

A jak při všech svých aktivitách zvládá mateřství? "Je to takový zásah do života, že se to nedá ani komentovat," uvedla Kocábová.

Mladá zpěvačka a spisovatelka oslaví v květnu dvacáté narozeniny. Od dětství zpívá, společně s mladší sestrou Jessicou začínala v Baby studiu Dády Patrasové.

V patnácti vydala hudební nahrávku Fly Apple Pie, pro které jí písničky složil její otec a převážně anglické texty napsala maminka. Později hrála v muzikálu Starci na chmelu.

Od té doby je zaujata spíše literaturou, kterou prý píše z pocitu zhnusení. Od knihy Monarcha Absint se její rodina distancovala a Natálie ji vydala až po dlouhém zvažování.

Obě její dosud vydané knihy se objevily v nominacích na Ortenovu cenu, ani na čtenářský zájem si Kocábová nemůže stěžovat: novely se prodalo přes 5000 výtisků.