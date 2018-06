Kocábová: Další dítě? Až za deset let

První je určen těhotným ženám a druhý ženám po porodu. Oba obsahují speciální prvky vycházející ze cvičební techniky Pilates, pojmenované po svém objeviteli Josephu Pilatesovi. Ten tvrdil: Po deseti lekcích se budete cítit lépe, po dvaceti budete lépe vypadat a po třiceti lekcích budete mít nově vytvarované tělo.

V Americe je Pilates hitem už léta a v poslední době si získal řadu nadšenců i u nás. Marsha Kocábová tuto techniku procvičuje už pět let. „Pilates je dobrý, ale Renata je ještě o sto procent lepší, protože cvičení dává něco navíc – sluneční svit. Chodím se k ní nabíjet,“ svěřila se.

Speciální cviky pro těhotné vyvinula Sabongui na základě vlastních zkušeností, když před rokem, ve svých necelých dvaačtyřiceti letech, porodila druhé dítě. Díky cvičení se prý cítila v daleko lepší kondici než při svém prvním porodu před dvanácti lety. „Mimo jiné jsem se naučila, jak při porodu dýchat,“ řekla.

To vyprovokovalo Natálii Kocábovou k prohlášení: „Tak tohle se mě bude znovu týkat nejdřív za deset let.“ Přiznala, že péči o dítě a zároveň studium scenáristiky a dramaturgie na FAMU zvládá obtížně: „Netušila jsem, že to bude tak náročné, že se budu muset tak moc učit.“ S dítětem jí pomáhá partner, který je studentem ČVUT, a maminka. Ta však právě odjíždí za svou rodinou do Ameriky, takže mladým rodičům nastanou perné dny.

Natálie Kocábová, která se představila veřejnosti nejen jako zpěvačka, ale také jako spisovatelka, veřejné mínění pobouřila vydáním kontroverzního románu Monarcha Absint a následně knihou Schola Alternativa. Spisovatelské zkušenosti jsou jí ve škole na obtíž. „Mám zajetý určitý styl, což mi teď dělá problém. Nejhorší je psaní scénářů, kde jsou zbytečné věty nežádoucí,“ říká. Nicméně, nedovede si prý představit, že by studovala cokoliv jiného.