Kocáb přispěl miliónem na opravu kostela

"Máme takový odvážný projekt, že kostel oživíme, revitalizujeme, ale ne takovým způsobem, jak se to někdy dělává. Chceme ukázat, jak tržní ekonomice, která začasté nemá vkus, tak církvi ... způsob, jakým lze církevní památku moderním, dnešním způsobem oživit, obnovit, aniž to je zaplaveno moderním či pseudomoderním kýčem," popsal své plány s téměř zapomenutým

klášterem prezident Václav Havel.

Manželé Havlovi by rádi začali s opravou odsvěcené katedrály už příští rok, musejí ale do té doby vyřídit bezpočet razítek a povolení. "Chceme z toho udělat duchovní křižovatku, centrum kázání, koncertů, kulturních pořadů, ekumenických meditací a podobně," dodal Havel.

Zatímco o existenci kostela svaté Anny neměl Havel po léta tušení, třebaže pracoval v nedalekém Divadle Na zábradlí, Kocába, který bydlí přímo u kostela, tato rozlehlá stavba fascinuje už dlouho. Zdrženlivě ale přijal nabídku prezidenta, že by tam mohl jako jeden z prvních koncertovat. "To by to spadlo," podotkl Kocáb, Havlův blízký kamarád.

Někdejší svatostánek čeká obnova zdí a fresek podle projektu architektky Evy Jiřičné. Kostel má nadace Vize 97 pronajatý na 99 let za symbolickou korunu od Národního divadla.