Kocáb odpovídal na vaše otázky

Používáte internet?

Ano, používám. Začínám se v tom orientovat, ale nemám mnoho času. Chápu, že je to komunikační médium budoucnosti.

Podnikáte ještě, popř. v čem?

Věnuji se výhradně hudbě a spolupracuji jako externí poradce či konzultant pana prezidenta. Jsem však stále spolumajitelem firmy Bonton a Art production A a Cinema Sound. Exekutivně se však těmto firmám nevěnuji. Jenom občas konzultuji s vedením těchto firem jejich a plány do budoucnosti. Mé podíly nejsou majoritní.

Proč chodíte pořád v černém? Kvůli image? Co to má symbolizovat?

To je dobrá otázka. Dříve to bylo skutečně součástí mé image. Teď už jsem z té image tvornosti vyrostl, ale naučil jsem se tak oblékat. Je to pohodlné, všechno ke všemu pasuje a navíc vás to dělá štíhlejší, což je jeden z problémů, který stále řeším. Na stará kolena mi chutná prostě všechno.

Lítáte ještě? A na čem?

Snažím se létat, abych si udržel pilotní průkaz a létám většinou na Moravě L-200 a na Z142. Mám však možnost létat i s Cesnou a jinými typy letadel, což ale nestíhám.

Koho by jste si sebou vzal na pustý ostrov? A koho v žádném případě ne?

Těžká otázka. Určitě bych si s sebou vzal své děti a svou matku - na prvním místě. Nejbližší pokrevní příbuznost se mi zdá nejvýznamější mezilidskou vazbou. Ale určitě by těch lidí, které bych si vzal na ostrov, bylo více. Koho bych si tam nevzal mne taky napadá, ale určitě má ten dotyčný internet, tak proč mu kazit odpoledne.

Jak se má Dáda?

Doufám, že dobře. Je to moje kamarádka od mládí a myslím, že jí to v Blesku slušelo.

Jaký je Váš vztah k drogám, specielně třeba k alkoholu?

Můj vztah k drogám je poměrně liberální, ale sám drogy neužívám a alkohol jenom poměrně zřídka. Byl bych však nesmířlivý vůči drogovým dealerům. Jsem pro pochopení situace mladých narkomanů, protože si umím představit i důvody, které je k tomuto osobnímu selhání vedly. Naprosto razantně bych však postihl všechny, kteří je na tuto šikmou plochu přivedli.

Jaká je podle vás ideální žena?

Už jsem někde řekl, že jak stárnu, tak mi připadají ideální skoro všechny. Teď to nemyslím nijak lechtivě, ale myslím si, že příroda vytvořila v ženě (nebo spíše bůh) jakýsi téměř dokonalý vesmírný subjekt. A to se týká všech žen, nejen těch krásných. Mohl bych pokračovat, kdybyste chtěli, ale možná bych se do toho zamotal. Jen jednu věc ještě možná bych zdůraznil: fakt, že je schopna přivést na svět dítě (i když s naším skromným přispěním) je úžasný a plně saturuje všechny naše touhy po všech mimozemských i vesmírných bytostech. Podívejte se na to dítě, které se během devíti měsíců vyvine a doslova vyučí ze špendlíkové hlavičky v dokonalého tvora, jehož komplikované funkce by nebyla schopna vytvořit vědecká elita tohoto světa ještě ani za tisíc let.

Michale, sportuješ?

Teď jsme začali s manželkou trochu běhat a jinak se věnuji sportovnímu létání, ale to není příliš namahavé.

O čem jste snil, když Vám bylo třiadvacet? Splnilo se něco z toho?

Leccos ano. Nepamatuji se, o čem jsem přesně snil, ale také nemám pocit, že se mi nějaké mé sny nevyplnily. Například tři děti, které mám, jsou nádherné a dělají mi radost, hudební i politická kariéra byla obstojná a výhled, že se během dvaceti, nebo třiceti let, nebo třeba za rok, přenesu někam do království nebeského, nebo kam, také není špatný.

Máte osobní zkušenost s "drogou" LSD25 ?

Nemám. Já jáko člověk, který těžko podlehne svodům bych se nebránil to vyzkoušet. Vůbec si neumím představit, co to s člověkem udělá. Ale na druhou stranu, proč zbytečně tahat čerta za ocas.

Čím se teď zabýváte Vy a Vaše manželka? Slyšela jsem, že Vaše žena je cizinka. Jak se jí líbí život v Čechách?

Je spokojená i nespokojená současně. Má zde svůj život, své rodinné zázemí, ale permanentě se jí stýská. Tam, kde se narodila, ve Willmingtonu v severní Karolině, je nádherná příroda, moře, teplo a hurikány. Samá sranda, to tady není. Tady má zase děti a její dilema jí nezávidím, takový už je ale život.

Myslím si, že jste dost časově zaneprázdněn. Máte vůbec čas si zajít do lesa třeba na houby v okolí českého ráje, kde máte chalupu???

Upřímně řečeno, ani moc ne, ale chystám se na to.

Kdy jste byl naposledy s cizí ženou v cizím pokoji?

Ta písnička je dvojznačná, protože mluví o vlastní ženě ve vlastním pokoji a naznačuje odcizenost, ke které mohou partneři dospět během svého vztahu pokud do něho neinvestují mnoho energie a odhodlání stále znovu k sobě nacházet cestu.

Neuvažujete, že byste vydal o sobě knihu?

Na takové knize pracuji, ale vzhledem k nedostatku času se to velmi vleče. Pořád ještě jsem někde před rokem 1989.

Nedávno jsem četl rozhovor s vámi v týdeníku Mladý svět. Nedá se říci, že na veřejnosti jste k panu prezidentovi kritický, tak jak je dnes "módním" trendem. Jakých oblastí by se kritika Václava Havla neměla dotýkat, či kdy je unfér?

Myslím si, že má právo na ohledy v oblasti soukromého života, respektive svého vztahu s Dášou. Je to jeho žena, rozhodl se pro ni, mají se rádi, tak co je nám vlastně do toho. Oblast výkonu jeho funkce může být kriticky rozebírána, ale pokud možno, v širším kontextu jeho pojetí demokracie a občanské společnosti. Jestliže jsou mu vyčítány různé amnestie, například, měli by se kritici seznámit s důvody těchto amnestií, a pak by možná svou kritiku přehodnotili. Já jsem se zabýval prezidentovými chybami a podle mého názoru je kritika v naprosté většině případů nepodložená a na vodě. Museli bychom to diskutovat konkrétně

Pane Kocábe,moc jsem se bavila u vaší návštěvy Prima jízdy s celou vaší rodinou.Máte moc prima děti a vaše dcera krásně zpívá.Scházela mi tam ale vaše žena Marscha,mám k ní obdiv už i proto ,že i já jsem matka třech dětí.Jak s ní mluvíte česky,nebo anglicky ? Pozdravujte ji ode mne !!

Pozdravovat budu, mluvíme česky a ona s holkama mluví česky i anglicky. Situace se změní vždy o prázdninách, kdy Marsha s dětmi stráví přes měsíc v Americe, a po jejich návratu mám dům plný Američanů.