Kocáb: Místo televizní diskuse cigáro

Michael Kocáb vystoupil na Open Air Music Festivalu Trutnov 2000. Michael Kocáb neměl pracovní povolení a původně nechtěl vystoupit. Michael Kocáb Lucie Bílá a Michael Kocáb před zahájením koncertu oznámili, že má benefiční koncert podporu prezidenta Václava Havla. (11. října 2001) Michael Kocáb

"Kdyby diskuse neproběhla a místo toho by si lidi, i nekuřáci, raději zapálili cigáro, tak by se možná otrávili míň než plytkou debatou, která jim jenom kazí život," vysvětlil tiskové agentuře Korzo.Vzhledem ke svému věku se prý Kocáb během tvorby alba neohlížel na její komerčnost. "Vykašlal jsem se na cílové skupiny. U pracího prášku je konečným uživatelem ten, co láduje prádlo do pračky. Pro mě je ale tahle deska radostí. Má nekomerční aspekty, ale nicméně prodává se skvěle," pochlubil se skladatel.Rozhodně ale nezastává názor většiny nekomerčních kapel, které se nechtějí prosadit na komerčním trhu. "Mám jednu zásadu. Vyrábím nekomerční věci, ale prodávám je kvalitně. Pak dopravím lidem kvalitu přímo do bytu. Muzikanti, kteří chtějí být nekomerční, se nikdy nedočkají toho, že je lidi ocení."Deska Za kyslík je pro skladatele pokus najít si nový směr. "Zkoušel jsem věci, s nimiž jsem přišel do kontaktu poprvé. Je to mé první CD, kde jsem skládal hudbu a text dohromady. To dělali Beatles. Také jsem se snažil promíchat víc stylů. V dnešní době je to už ale v zahraniční hudbě normální. Připomínám speciálně zpěváka Stinga."