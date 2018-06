Kocáb kritizuje reality show

A dnes? „Jsem naštvaný,“ říká Michael Kocáb. „Na některé díly už je doslova ostuda koukat. To, co se Primě zpočátku povedlo, že to bylo opravdu psychologické, to se snaží teď za každou cenu převést do sexuální polohy a kazí tím lidi. A já si kladu otázku, zda to dokonce není nějakým způsobem v konfliktu se zákonem na ochranu lidských práv a svobod. Teď už tam jde o zkažení mladých lidí před zraky celého národa neustálými pobídkami perverzního typu.“

Za naprosto neuvěřitelné považuje Kocáb například to, jak se chová ve VyVolených Vladko. Diví se, že mu národ na základě evidentně špatných vlastností ještě pošle hlasy. „Možná, že se ty vlastnosti u něho projevují na základě psychického tlaku ve vile, ale podle mě by za tyto projevy měl letět.“

Soutěž už podle něho ztratila rysy psychologického experimentu, jako měla na začátku. „Vůbec sleduji u lidí odklon, nevím, proč to tvůrci těchto pořadů dělají, je to přece kontraproduktivní,“ míní Kocáb. „A co se týče Novy a Velkého bratra, tak to je úplně odporný.“

Reality show prý už táhnou dále jen přes perverzi, a to podle Kocába nejde. „Hlavně - je to strašná nuda koukat na ty sexuální zápletky, i když právě na ně tvůrci nejvíc spoléhají. Kdo má pořád poslouchat třeba Emilovy poučky? On osobně se mi líbí, ale tohle? Úplně se děsím, že oni zkazí i Katku. Vyvolení mají pocit, že se musí podřídit jakémukoliv soutěžnímu úkolu. To je přece absurdní! Oni by se měli vzbouřit a říci - to si dělejte sami, takovýhle prasárny, v tom my s vámi nejedeme! Samá sprostota je stejně i ve Velkém bratrovi. Myslím, že je načase to kritizovat.“