Rodinné Vary: malý Kocáb, malá Soukupová a nová paní Horáčková

"Letos jsem tu jako doprovod, Michael je tu pracovně. Hlídání jsme neměli, tak jsme ve Varech zastavili na jeden den. Takže letos si užíváme hlavně mimča, nikoliv Varů a večírků. Ale s malým občas paříme až do rána," řekla na kameru iDNES.cz Lejla Abbasová.

Lejla Abbasová kontroluje syna Davida v kočárku

Už dřív uvedla, že sedmiměsíční syn David zdědil vzhled hlavně po tatínkovi, což se potvrdilo i na dostihovém závodišti v Karlových Varech, kde partneři potomka poprvé ukázali veřejně. "Po mně nemá nic, po otci všechno... Ale ne. Troufám si říct, že po mně má nos i povahu, je hodně živý," dodala se smíchem Abbasová, která se už smířila i s tím, že malý David bude běloch právě po otci. "Asi už to má dané, ale je to zvláštní, že je hodně světlý."

Malou premiéru ve společnosti má za sebou i dcera Lucie Šoralové a Ondřeje Soukupa. Malá Rebeka působila v matčině náruči velmi klidně. "Dítě se mnou chodí po divadlech, po studiích, píseň k filmu Váňa taky nahrávala a teď je tady ve Varech. Nedá se nic dělat, snažím se to skloubit," uvedla Šoralová, která zatím chůvy do akce nepovolala.

Na karlovarském dostihovém závodišti jí ale dvakrát do zpěvu nebylo. "Mám celý život alergii na zvířata, na koně nejvíc. Teď jsem nadopovaná práškama, mám s sebou různé spreje a čekám, kdy to přijde, ale zatím to zabírá," povzdechla si zpěvačka, která ve Varech prezentovala vlastní hudbu k videoklipu z filmu Váňa (více zde).

Manželka Michala Horáčka Michaela a muzikant Michael Kocáb na dostihovém závodišti v Karlových Varech

Na akci nechyběla ani Michaela Horáčková, nová manželka Michala Horáčka, která z přítomných novinářů nebyla úplně nadšená. Publicitu nemá příliš v lásce. "Prací se prezentuji už patnáct let a není mi příjemná pozornost v souvislosti s mým mužem. Každý stejně ví, čí jsem manželka," řekla iDNES.cz Horáčková, která jako jediná zajistila pro roční dceru Julii hlídání.

"S dcerou se ale snažím být co nejvíce. Pro mě představuje něco nádherného a nepředstavitelného, takový krásný sen, který si sním každý den," uzavřela nová paní Horáčková, za svobodna Hořejší.