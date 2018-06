Dianu Kobzanovou na Frekvenci 1 vystřídá Markéta Mayerová

"V rozhovorech jsem říkala, že bych si po pěti letech v rádiu chtěla dát pauzu. Že si dám prázdniny a budu doma vařit a žehlit a v Liberci prodávat peugeoty. Ha, ha, ha," uvedla úterní vstup na Frekvenci 1 Diana Kobzanová (více o jejím odchodu čtěte zde).

"My se tady naposledy uslyšíme 29. února a pak od 1. března bude v tomhle čase vysílat Markéta s ´Mikešem´," ukončila všechny spekulace o své nástupkyni.

"Mně to přišlo jako dobrý nápad, když tobě už se nechce, tak si sednu na tvoji židli," smála se Markéta Mayerová a hned si s Dianou spiklenecky vyměnily informace, jak na kolegu Romana Mikeshe.

Markéta Mayerová, Roman Mikesh a Diana Kobzanová

Markétu Mayerovou si diváci spojují hlavně s televizí Nova, kde uváděla Snídani s Novou či seznamovací pořad Rande spolu se svým někdejším manželem Slávkem Bourou.

K vysílání v rádiu se dostala už v devadesátých letech a nyní se do éteru s velkou radostí vrací. "Těším se jako malá. Kdybych měla adventní kalendář, tak bych si ho pomalu odloupávala, protože si počítám, kolikrát se ještě vyspím a pak se to stane. Když se člověk jednou dostane k rádiu, tak se do něj zamiluje," komentuje své poslední dny příprav na živé vysílání Mayerová, která bude na Frekvenci 1 vysílat od 1. března každý všední den odpoledne.