Kobzanová zaučovala České Miss

Pro svou přehlídku si dívky spolu s další finalistkou Zuzanou Línkovou vybrala návrhářka Natali Ruden. Nové tváře doplnila ostřílenou Kateřinou Stočesovou a Dianou Kobzanovou, které novopečeným modelKám trpělivě pomáhaly.

"Bylo to skvělé. Na to, že to bylo poprvé, jsem měla úžasný pocit. Žádná tréma, ale tu nemám asi nikdy. Spíš jsem byla zvědavá. Jsem spokojená, jak to dopadlo," přiznala dvaadvacetiletá Česká Miss Katka Smejkalová. "Navíc jsme předváděly krásné modely, které se úžasně nosí," pochvalovala si už zkušenější první vicemiss Zuzana Štěpanovská.

Spokojená byla také druhá česká vicemiss Michaela Štoudková. "Jen bylo molo trošičku moc vysoko. Nemám ráda výšky," uvedla pro iDNES.

Modely z kůže a hedvábí modelky předvedly v impozantních prostorech Lapidária na pražském výstavišti. Natali Ruden oblékala do extravagantních modelů dvě z finalistek (Michaelu Štoudkovou a Moniku Voráčkovou) už při finále České Miss. Se Zuzanou Línkovou návrhářka spolupracovala i dříve.

"Jsou to sexy, ženské modely. Šaty jsou sice hodně odvážné, ale líbily se mi. Sama bych to ale nenosila. Chodím v džínách a v teniskách," přiznala Kobzanová. Na molu se objevila v bílém koženém modelu s hlubokým výstřihem, v němž poodhalila svá zbrusu nová a větší ňadra. - viz fotogalerie

Módní show doplnily neobvyklé vlasové kreace ze salonu Petra Měchurová. Přímo na molu kadeřnice předvedla tvorbu moderního účesu z příčesků, jehož korunou byl cop na čele modelky.

Měchurovou k vlasovým kreacím inspirovala hlavně Natali Ruden. "Má složité, krásné modely a účesy k nim musejí být velké," řekla.

Čtvrteční show v Lapidáriu bylo podle Ruden jen jakousi předehrou. Svou velkou autorskou přehlídku jaro-léto 2005 chystá na duben a bude prý ovlivněna leteckou tematikou. "Bude to futuristická show a konat se bude v hangáru na letišti ve Kbelích," doplnila návrhářka.

Své minulé přehlídky pořádala v čističce odpadních vod, v kostele, či v barrandovském filmovém ateliéru.