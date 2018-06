Kobzanová zářila v prádle, tip na Miss jí ale nevyšel

"Lilian mi připadala navíc velmi zajímavá a atraktivní, nicméně přeji mnoho úspěchů i blonďaté vítězce Lucii Hadašové," uvedla pětadvacetiletá modelka a moderátorka.

Diana, která má pro předvádění prádla ideální postavu a na přehlídkovém molu v pražských Holešovicích si skvěle vedla, říká, že zda novou vítězku čeká nějaká kariéra, už bude záležet jen na tom, jak na sobě bude ona sama pracovat. A to možná tvrději, než se zatím domnívá.

Přestože Dianě korunka přinesla slávu i zajímavou práci spojenou s vysokými příjmy, znovu už by se do soutěže nepřihlásila. "Kdybych věděla, co mě čeká, tak bych do toho nešla," tvrdí Kobzanová.

"Život se mi změnil od základu a já nevím, jestli jsem na to byla připravená. Samozřejmě, že jsem měla ulehčený start, ale musela jsem hodně moc pracovat, a učit se. Ostatně dodneška se učím a vím, že nemůžu nic ponechat náhodě, " dodala Diana.