Kobzanová válcuje televize, v novém pořadu zazáří vedle Tomáše Řepky

"Je to pořad o designu, ale úplně jiný, než jsme dosud viděli v televizi. Nabídku jsem dostala zhruba před čtvrt rokem a rozhodovala jsem se asi sedm minut. Ne proto, že jde o televizi, ale protože tým, hlavně producentka Markéta Zahradníková, jsou schopní a fajn lidi," řekla iDNES.cz Diana Kobzanová.

Pořad je koncipován jako mikrositkom, který napsal dramatik a scenárista Petr Kolečko, který je podepsán i pod seriálem Okresní přebor.

Vrabci v hrsti zacvrlikají na Primě už v pondělí večer. Divák narazí na Dianu Kobzanovou dvanáctkrát za sebou. Na moderování ale nebude sama. V rámci hraných scének, které neotřelou formou nabídnou divákům inspiraci pro renovaci bytů, vystoupí Nela Boudová, Jaromír Nosek či Miroslav Hrabě. V jedné z rolí se pak představí i fotbalista Tomáš Řepka, jenž se promění v neurvalého souseda.

Sám má k bydlení kladný vztah. "S bydlením to mám podobně jako s výběrem oblečení. Nosím takové oblečení, ve kterém se cítím dobře. Nemusí to být za každou cenu trendy a to samé je pro mě důležité i doma. Rozhodně nekupuji vybavení pouze proto, že je drahé a luxusní, ale IKEU doma také nemáme. Spíše aby to mělo nějakou myšlenku," uvádí.

Nejvíc práce na pořadu kromě realizačního týmu odvedla hlavní průvodkyně Diana Kobzanová. Sama připouští, že občas měla co dělat, aby nepoložila tým, který byl závislý právě na ní.

"Natáčení byl trochu porod, protože točily tři štáby, bylo to dost náročné pro všechny, ale věřím, že budeme mít úspěch. Se mnou to taky neměli jednoduché, protože jsem každý den prchala z natáčení rovnou do rádia a zase zpět, což natáčení dost komplikovalo. Ale zvládli jsme to," směje se moderátorka.

Diana Kobzanová na Primě moderuje i pořad o peníze Horký prach, stále je také členkou týmu hudební stanice Óčko.