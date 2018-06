Kobzanová: V Rusku jsem za exota

Objevila se na módní přehlídce Taizy, kam spíš než za módou přišla za kamarádkou, modelkou Pavlou Hrbkovou. Obě hned poté spolu zmizely. "Daly jsme si jen kafe a jela jsem se prospat, protože ráno jsem vstávala v pět, abych stihla letadlo do Prahy a druhý den mě čekala přehlídka v Mohelnici a já byla za řidiče," vysvětlila jindy společenská exmiss z roku 2001.

V Moskvě se sotva stačili zabydlet a už si tam Diana hledá práci. "Našla jsem si agenturu Fashion, která patří k nejlepším v Rusku. Dívali se tu na mě jak na exota, protože modelku ze země ležící na západ od hranic tu ještě neviděli," směje se Diana, která pro ní hodlá pracovat jen příležitostně.

"Zlatý důl tam rozhodně nehledám. Většina holek v tamější agentuře si modelingem buď jen přivydělává, anebo to bere jako koníček. Jako obživa by to nestačilo," připouští dvaadvacetiletá modelka. Její přítel však není z jejího "staronového koníčka" dvakrát nadšený. "A co když nebudu mít trénink nebo zápas? To budu sám doma?" Ptá se rozhořčeně už skoro (a konečně) rozvedený obránce spartaku Moskva. Za odchod z jihoitalské Kalábrie mu prý totiž Diana slíbila, že zůstane doma a bude se o něj starat. Temperamentí modelka teď své sliby přece jen přehodnocuje: "Martin je naštěstí rozumný. Ví, že denně od 12 do půl osmé večer trénuje a že nebudu jen sedět doma."

Narozdíl od Kobzanové, se už prý Jiránek obstojně naučil azbuku. "Já jsem lempl, raději než se učit, najdu si jinou činnost, a tak zaostávám, ale Martin už všechno přečte," chválí přítele modelka, kterou navíc do učení nic nenutí. "Ruštinu až tak nepotřebuju," utěšuje se Diana. Prý se všude domluví anglicky. "Jen když vyrazím autem do ulic a mám číst cedule, nebo se na cestu zeptat obyčejných lidí, to je pak problém."