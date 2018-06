Kobzanová už nechce vysedávat po kavárnách, a tak si pořídila bullteriéra

"V poslední době mám tolik práce, že nemám žádný režim, a pes mě donutí ho mít. Po vysílání v rádiu teď spěchám domů a nejdu s kamarádkama jako dřív kecat do kavárny ani netrajdám po večírcích," vysvětluje modelka a moderátorka důvod, proč si pořídila psa. Přemýšlela o něm už čtyři roky, a to také proto, že na něj byla zvyklá z domova, kde byl vždycky členem rodiny. Uvažovala nejdřív o yorkšírském teriérovi nebo o čivavě, pak ale tato malá plemena zamítla.

"Já jako ráhno a malý pes, to by vypadalo hodně blbě," směje se Kobzanová. "Musela jsem si pořídit něco, co mi bude slušet. Bullteriér je tak šerednej, až je hezkej, ten je pro mě ideální. Mám ho už od ledna, je to čtyřměsíční fenka, jmenuje se Mia a našla jsem si ji na internetu od jednoho mladíka, jehož fenka měla štěňata. Tohle štěně mě hned zaujalo, je celé bílé a má černé uši. Teď si s majitelem často voláme, konzultuju s ním totiž cokoliv, co Mia udělá, a radím se s ním o výchově."

Před pár dny málem o štěně přišla, v parku ho totiž napadl staffordský teriér. "Byl to den blbec, já měla večer přehlídku, a protože jsem předtím moderovala v rádiu, musela jsem být nalíčená a učesaná už od dopoledne. Miu jsem ten den vzala s sebou, nevydržela by takhle dlouho sama doma, ale ještě předtím jsem ji šla vyvenčit do Grébovky. Tam mi po ní vyjel staffordšírský teriér a já byla rázem od krve, od bahna, od trávy. Spěchala jsem do lékárny, abych jí ránu vyčistila, a takhle špinavá pak dorazila do rádia."

"Ještě že jsem měla na sobě bundu, které říkám psí, protože je určená jenom na venčení. Mia pak se mnou jela i na přehlídku, což byly další nervy, protože kdyby byla zácpa, z rádia na druhý konec Prahy bych za necelou půl hodinu dojela jen těžko. Nakonec to dobře dopadlo, doběhla jsem jen tak tak," uzavírá Kobzanová. - více o přehlídce zde