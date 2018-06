Kobzanová stráví dovolenou bez přítele

"Loni jsem taky byla bez něj. S kamarádkami si to prostě užiju víc," svěřila se čtyřiadvacetiletá modelka, která několik let prožívá bouřlivý vztah s fotbalistou Martinem Jiránkem.

Pokud se tedy nějaké volno vyskytne, pojede Kobzanová určitě někam k moři. Jelikož nemá ráda turistická letoviska, vydá se pravděpodobně, stejně jako loni, za kamarádkou do Ameriky. "Hrozně se mi tam líbilo, byla jsem v Los Angeles, ale nestihla jsem tam projít všechno, co jsem chtěla. Takže bych tam chtěla znovu. Kromě toho ráda jezdím bez cestovky, jen tak sama, protože se pak nemusím na nic vázat," prozradila.

Prvních pět dnů většinou tráví "válením se u vody", pak ji to ale už nebaví a vyráží do okolí. "Nejsem ale ten typ, co chodí po památkách, na to budu mít čas v důchodu. Spíš chodím po krámech, prostě jako každý mladý člověk."

Dianu čeká focení v plavkách

A jak by měla vypadat podle Kobzanové ideální dovolená? Teplota vzduchu 30 stupňů, teplota vody 26 stupňů, čistý bazén, čisté moře bez živočichů - těch se totiž bojí, dobré jídlo a žádný déšť, vyjmenovala. "A hlavně abych nemusela řešit žádné problémy. Vždycky se totiž něco najde. Ten mobil prostě vždycky zazvoní," dodala modelka.

Zatím to ale vypadá, že léto stráví Kobzanová především pracovně, práce má totiž nad hlavu. Od února obden moderovala noční show VyVolených, a jen co soutěž skončila, už má spoustu nabídek z modelingu. "Čekají mě módní přehlídky po celé republice. Taky focení katalogu plavek. Takže já ty nejvíc horké dny strávím po kulturních domech. Ale zase je to lepší, než abych doma ležela se žaludečními vředy, z čeho zaplatím účet za telefon," poznamenala.

Mimo to bude moderovat různé venkovní, zejména sportovní a dětské akce, například rajčatovou válku v Českém ráji. A kdyby se jí náhodou v našlapaném programu přece jen objevila skulinka, tak k vodě tady doma určitě nezavítá. Má totiž fobii z přeplněných bazénů.