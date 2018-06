Kobzanová si na romantiku nepotrpí, nechce ani svatbu

Diana Kobzanová chodí s automobilovým závodníkem Štěpánem Vojtěchem více než rok a život si spolu náramně užívají. Začali hodně cestovat a momentálně poznávají Evropu.

"Nedávno jsme byli v Římě, kde já jsem už byla, ale přítel ne. Teď se chystáme do Paříže, kterou taky znám, ale přítel viděl jen letiště, tak mu chci udělat radost a ukázat mu taky trošku něco jiného než co poznal doposud. Na dovolené v létě vůbec nejezdíme, protože je nesmysl se někam hrnout, když je u nás krásně, spíš to řešíme na jaře nebo na podzim," líčí Kobzanová.

Vrcholem romantiky je pro Dianu ležet v klidu doma u televize. "Obyčejná domácí pohoda, to je naše. Normální lidi to vůbec nechápou, protože my jsme oba velcí realisté a zároveň bych řekla, že jsme největší kamarádi a asi proto nám to bez jakýchkoli problémů funguje," míní Kobzanová.

S přítelem zatím neplánují ani svatbu ani děti. Svatbu nepovažuje Diana za důležitou. "Já se vdávat vůbec nechci. Možná jsem toužila po těch bílých šatech někdy v patnácti a když jsem pak zjistila, jak to chodí, tak už moc ne. Člověk tím asi něco potvrzuje, ale já musím říct, že mám velmi normálního partnera, se kterým si nic potvrzovat nemusíme. Považuju svatbu třeba za důležitou, když mají ti dva spolu děti. Ty ale zatím taky nechceme. Myslím, že je v pořádku mít děti kolem třicítky, mně je osmadvacet, takže mám ještě čas," řekla Kobzanová.

Postarat se o domácnost prý umí. Pere, vaří, uklízí, i když jí to málokdo věří. "Důležité je, že se doma ví, že vařím a dokonce mě to i baví. Tím, že si vydělávám hlavou – moderuju v rádiu a u toho se teda aspoň musí občas dělat, že přemýšlím - si u domácích prací hrozně odpočinu. Například v sobotu jsem uklízela celou terasu a to ji mám velkou padesát pět metrů čtverečních. Sice jsem v těch vedrech málem zemřela, ale udělalo mi to dobře. A jestli se ptáte na udržování postavy, recept mám: nechodím cvičit, uklízím," směje se modelka a moderátorka.

Moderování už se pomalu stává její doménou, ujala se slova také při módní přehlídce, kterou představila stylistka a vizážistka Claudie Marčeková. S Dianou se znají patnáct let.

"Claudii jsem zase ráda viděla, začínala jsem, když mě líčila. Zrovna jsem se smála, že na to, jak dlouho se známe, jsme ještě docela hezký holky. Claudie ale vždycky patřila k tomu nejlepšímu, co tady bylo a ke špičce patří dodnes," míní Kobzanová. Marčeková mimochodem do modelů, které vozí převážně z Itálie, oblékla vedle slavných modelek Kateřiny Konvalinky Průšové či Renaty Langmannové také herečky Kláru Issovou a Andreu Kerestešovou.

Pokud jde o práci, je Kobzanová spokojená. Moderování v rádiu ji stále baví, i když by se samozřejmě nebránila nové zkušenosti, která by ji posunula někam dál. Nabídek na televizní pořady byla podle jejích slov spousta.

"Absolvovala jsem za poslední dva roky nespočet kamerových zkoušek, fór je ale v tom, že když jsem ty kamerovky vyhrála, tak ten projekt ani nespustili, protože na něj ve finále nesehnali peníze. Nemůžu být konkrétní už proto, že jsou to projekty, které ještě nejsou venku. A i kdyby byly, nebylo by vhodné, abych o tom takhle mluvila. Jestli se má něco objevit, tak se objeví a jestli ne, tak nevadí. Nemám se ve finále vůbec nemám špatně, takže se ani nikam necpu," uzavřela Kobzanová, kterou mohou televizní diváci vidět na obrazovkách hudební televize Óčko.