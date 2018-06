Kobzanová se Sokolovou závodily v sekání trávy

Na Střeleckém ostrově si to v sekání trávy rozdala úřadující Miss ČR Kateřina Sokolová a miss bez korunky Diana Kobzanová. K dispozici měly nejmodernější stroje, při jejichž výrobě bylo myšleno právě na ženy.

To, že jsou sekačky maximálně obratné a pohodlné, chtěli organizátoři demonstrovat právě na pozvaných kráskách, které dostaly jasný úkol - vysekat pás zahrady. Rychlejší byla Katka, ale pečlivěji kosila Diana.



Miss ČR seká přímo skvěle

"Trávu jsem sekala už několikrát, takže to pro mě nebyla žádná novota," přiznává Kateřina. "Docela jsem se u toho pobavila. Byla to netradiční soutěž. Sekalo se fakt skvěle. Teď mám poměrně volný týden, tak ho alespoň využiji k zabydlování svého nového bytu na Barrandově," pokračuje. "Většinu času ale stejně trávím v Průhonicích, kde jsem doposud bydlela. Dělám si tu řidičák. Už mám za sebou první jízdu," chlubí se úřadující Miss ČR.



Diana je hubeňour

"Byla to velká legrace. Jsem ráda, že se konečně vyrábí sekačky pro takový hubeňoury, jako jsem já. Ovládají se hrozně jednoduše," doplňuje Diana. "Nejvíc jsem se pobavila, když jsem zjistila, že je v té sekačce motor z Hondy, to jsem netušila."

Kdo by si myslel, že missky dorazily na souboj v nejnovějších modelech a botách na podpatku, je na omylu. Holky oblékly zajímavé zahradní oděvy ve žluto-červené kombinaci vyladěné slušivými holinkami. "Měla jsem o dvě čísla větší boty, docela jsem s nimi zápasila," smála se Katka.