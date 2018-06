Kobzanová: Proti nevěře bojuju

Martin Jiránek

Když nehraje Martin, nezajímá mě. A když hraje, tak mu třeba po zápase volám: Zlato, to bylo fakt hrozný. A on, že jsem se úplně pomátla, že ho trenér a všichni chválí... Ale gól poznám a o to jde, ne?O to se pořád hádáme. Teď má v Rusku navrch Martin, protože čte v azbuce a já ne. Přečte nějaký nápis a hned mu říkám: Pane jo, ty jsi chytrý!Pro oblečení, pořád nějaké nakupujeme. A k večeři milujeme salámy, housky, okurky a horu másla. Problém je, že v Moskvě naše oblíbené italské salámy nejsou moc k sehnání, to je snad jediné, co mi tady vadí.Už jsem si našla v Moskvě agenturu, která tady platí za jednu z nejlepších. Hned mi nabízeli práci, ale zatím se věnuji Martinovi. Do budoucna se nebráním, abychom něco vymysleli.Není to tak hrozné, jak Martin líčí. Chápu, že se otočí za jinou ženskou, jenže on u toho má schválně takovou průpovídku, že by člověk omdlel.Stačí jedno zahnutí a je okamžitě konec. Možná jsem naivní, ale proti nevěře bojuju. Já bych Martinovi nemohla být nevěrná - kdybych nebyla s přítelem spokojená, rozešla bych se s ním.Ta soutěž chce být seriózní, takže já asi nejsem ten správný člověk... A i kdyby taková nabídka přišla, odmítla bych. Titul miss mi pomohl, ale už jsem někde jinde.Jako holka jsem byla jiskřička a přísahala věrnost socialistické vlasti... Ale jasně, vím, že ten režim byl špatný. Tady v Rusku ho ale asi mají v krvi a možná i díky tomu funguje ihned vše, co Martinovi slíbili.Pětadvacetiletý fotbalista patří ke stálým hráčům národního mužstva a usiluje s ním o postup na mistrovství světa 2006. Před čtyřmi lety přestoupil z Liberce do italské Regginy. "To byla hrozná díra, jsem rád, že jsem pryč," říká teď, kdy je od léta hráčem Spartaku Moskva. Dianu poznal už jako ženatý muž a otec malého syna, nyní řeší konečné stadium rozvodu.Strašná, fakt! (smích) Na všechno má rychlý názor, některé lidi ani nezná, ale hned má o nich jasno. Marně jí říkám: Takhle někdo může mluvit i o nás. Ale zase je s ní zábava, když se mnou chvíli není, už se nudím.Je to naše nejoblíbenější činnost. Pořád se honíme po bytě. Diana mi blbě odpoví, udělá hloupý obličej a už jsme v sobě. Je to sranda, ale někdy docela drsná. Občas ji prosím, ať mě nezraní, že pak nebudu hrát. (Diana: Že mu ubližuju? Zrovna včera mi nejdřív urval koleno, pak ruku a málem mě zadávil).Pořád, jsme takoví medvídci. Večer se domluvíme, že ráno někam půjdeme, pak se probudíme, mrkneme na sebe a jsme domluveni: Spíme dál.Tady v Moskvě docela často pláč tak pětiletého kluka, naši sousedi se k němu nechovají asi moc hezky. A já jsem cizinec, neumím rusky a lámu si hlavu, co s tím dělat. Je to nepříjemné.Rozvádím se už skoro dva roky, ale během několika dnů by to mělo být konečně vyřešené.Málo, to je fakt. Ale po rozvodu se tím chci začít zabývat. K synovi se vždy budu hlásit.Tvrdí, že je splachovací, ale toho jsem si teda nevšiml. Všechno řeší ještě měsíc potom, co se to stalo.Od ní čekám všechno, takže ničím. Ale zaráží mě, že je čím dál žárlivější, i když tvrdí opak. Říká, že fotbalisté jsou jako stádo a že já bych šel do všeho, jen abych nebyl pozadu. Je to blbost, mám svou hlavu.Chodíme spolu dva roky a teď už na to nemyslím. Je ale pravda, že když jsem ještě byl v Itálii a začínal jsem s Dianou chodit, tak jsem to vypravoval docela rád.Moskva je krásná, i když se v ní zatím rozkoukávám. Ve srovnání s tím, kde jsem byl v Itálii, je to paráda. Jen mě znervózňuje, že každé dva kilometry stojí u silnice policajt. Trnu, aby mě nezastavil - mám jenom český řidičák a ani nevím, jak bych se domlouval.