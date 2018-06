Kobzanová: Pro Gaultiera jsem stará

Dívky musejí být navíc velice mlaďounké. "Jsem pro něj stará," řekla iDNES třiadvacetiletá Kobzanová.

"Dostala jsem se do užšího výběru," potvrdila Diana. Na castingu se prý sešla s jinou miss, Michaelou Salačovou. "Smály jsme se, že už si mezi těmi patnácti-šestnáctiletými holkami připadáme trapně. Jako důchodkyně," líčila své pocity.

Mezi modelkami retrospektivní přehlídky pod názvem Best Of Haute Couture nebudou žádné vyložené celebrity. "To si ani pan Gaultier nepřeje," řekla iDNES Petra Hanzlíková z pořádající agentury Select. Nejznámější budou mezi nimi Slovenka Kristina Chrasteková a Irina Bondarenko (viz fotogalerie).

Diana Kobzanová nejspíš nebude na přehlídce ani jako host. "Nevím jestli budu mít čas, raději bych předváděla ten večer na jiné přehlídce," uvedla modelka, která už asi tři týdny opět žije s fotbalistou Jiránkem. Rozešli se na přání Martina před Vánocemi. - více zde

"Chtěl, abych ho vzala zpátky, ale ani mě moc nepřemlouval," přiznává Diana. "Nenápadně a nenásilně mě k tomu tlačil. Posílal mi spoustu textovek denně, abych na něj musela pořád myslet. Psal, že k sobě patříme, že se přece máme rádi...a tak." Jiránek je teď na soustředění se Spartakem v jižním Španělsku.