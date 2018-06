Kobzanová pózuje jako sexy ramínko: neodolatelný zadek, nebo boty?

Svůdné snímky moderátorky rádia Frekvence 1 Diany Kobzanové vznikly pod rukama fotografky Nikoly Štrosové. Dámy spolupracují již nějaký ten pátek, a tak se nějaký ostych nekonal. Ostatně nebyl ani důvod. Fotky jsou sice odvážné, avšak decentní.

"Bylo to focení do módního magazínu. Pochopitelně se v něm objeví trošku jiné fotografie, než putují po internetu. Stydět jsem se před Nikolou nemusela, známe se dlouho. A navíc kromě pozadí jsem nic jiného nevystrčila. Stejně už to nikoho nezajímá," vtipkuje na vlastní účet Kobzanová.

Při detailnějším prohlížení snímků ale sama neví, co je vlastně hezčí - zda onen můstek rozkoše, či poslední trendy. "Upřímně bych ráda věděla, jestli si vůbec někdo všiml těch krásných bot, které mám právě na fotce se zadečkem," pokračuje v humoru někdejší Miss České republiky.

Editorial vznikl v luxusním pražském hotelu U Prince, jehož výtah byl ten den v provozu ostošest. Zabrat mu dala Dianina fenka Mia. "Bavila se tím, že sama jezdila výtahem nahoru a dolů. Jednou jsme ji našli v prvním patře v restauraci, kde seděla u stolu a žebrala. Tímto se personálu dodatečně omlouvám," uzavírá Diana Kobzanová.

