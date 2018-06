Kobzanová oblékla svatební šaty

Jak se Kobzanová svěřila, šaty se jí sice líbily, sama ale svatbu zatím nechystá.

"Mluvíme o svatbě, že ta možnost tady je, ale nerozebírali jsme to zatím do podrobností, kdy a kde by to mělo být. Jestli to bude ještě letos, to opravdu

nevím."

Kobzanová žije v současnosti s fotbalistou Martinem Jiránkem. Pár se sice loni o Vánocích rozešel, teď jsou ale zase spolu.

"Vdávat bych se chtěla v něčem jednoduchém. Nemám ráda přemrštěné, obrovské sukně s upnutými korzety a milionem volánů, mašliček a perliček. Nemám ráda přeplácané róby. Barva klidně i šampaň. Nemusela bych trvat na bílé," dodala blonďatá modelka.

Róbu vydražil lékař

Šaty ze zlatého brokátu, které Kobzanová předvedla na úterní charitativní přehlídce v pražském centru Lighthouse, vydražil za 65 000 korun lékař Petr Vaculík.

Peníze převzala ředitelka Nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Svobodová, určeny jsou pro banku pupečníkové krve. "Chci poděkovat a chtěla bych říct, že ten pán, který šaty vydražil, je hrdina. Protože dražil už loni," řekla Svobodová.

Samotná návrhářka Jiřina Tauchmanová ještě před zahájením charitativní akce řekla, že bude ráda za každý obnos, který překročí vyvolávací cenu 40 000 korun.

"Šaty jsou ze zlatého brokátu. Z brokátu je kraťoučká minisukně, navrch je bohatá řasená tylová sukně s vlečkou, vpředu úplně otevřená. K tomu sáčko do pasu, které je na jeden knoflíček, se zvednutým límečkem a rozhalenkou. Je to takový odvážný model," popsala šaty Tauchmanová.

Kromě dražby představila návrhářka i zhruba padesát modelů ze své nové kolekce. Večer moderoval Leoš Mareš, jako host vystoupila zpěvačka Tereza Duchková. Na mole se objevila mimo jiné bývalá miss Diana Kobzanová.