Kobzanová: O avantýrách fotbalistů přítelkyně vědí!

Jiránek ale nebyl na hotelovém pokoji číslo 433 sám. Spolu s Markem Čechem, Tomášem Rosickým a Janem Polákem slavili devětadvacáté narozeniny Tomáše Ujfalušiho, na kterých dle redaktorky Šípu tekl alkohol proudem a pokojem v noci ze soboty na neděli prošlo šest prostitutek. - více zde

"O spoustě věcí vím, u spousty věcí jsem byla. Já sama nenávidím bulvár, ale jsem přesvědčena, že Šíp by si tohle nevymyslel. Fanoušci by tu redaktorku zabili, protože naši kluci jsou miláčci národa," říká Kobzanová a dodává, že o těchto avantýrách se mezi přítelkyněmi fotbalistů ví.

"Byla to jen otázka času, kdy to rupne. Kdy někdo přestane být opatrný. Stačí si po zápasu zajít do barů a restaurací," popisuje své zkušenosti Diana, která si ale přesto myslí, že si takové chování fotbalisté nemohou dovolit a vůbec je neomlouvá. Možnou příčinu vidí v jejich věku. "Jsou mladí, vydělávají spoustu peněz a jsou modly."

Diana: Měli by je vyrazit!

Fotbaloví reprezentanti ale na tiskové konferenci návštěvu lehkých holek na hotelovém pokoji svorně popřeli. Čekala je tedy jen pokuta za porušení životosprávy ve výši jednoho milionu korun. - více zde

"Myslím si, že by je měli za tohle vyrazit z nároďáku. Ale nejsem odborník, je to věc vedení," pokračuje Kobzanová, jenž považuje celou aféru za velkou ostudu, která se propírala i v zahraničním tisku.

"Jsem ráda, že to prasklo. Alespoň se to začne řešit. Je mi líto ale těch holek, vše obětují fotbalu. Starají se, porodí jim děti a pak se tohle dočtou v novinách," naráží Diana na nelehkou situaci Markéty Polákové, Kateřiny Ujfaluši, Hany Čechové, Jiránkovy přítelkyně - ruské zpěvačky Anny a modelky Radky Kocurové, jejímž partnerem je Tomáš Rosický.

Zdá se, že přítelkyně a manželky fotbalistů to opravdu nemají jednoduché. To potvrzuje i Dianina příhoda: "Vím o jednom českém fotbalistovi, který v zahraničí vyhrál ligu, a tak strašně se v Praze ožral, že trhal pětitisícovky a házel je do Vltavy. Škoda, že je nevěnoval Motolu," dodává závěrem Kobzanová, která v současné době pracuje na Frekvenci 1 a dál podle svých slov "lítá po přehlídkách".