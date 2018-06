Kobzanová nemusí Zapletalovi platit za porno

"Nemůžu říct, zda jsem to přímo čekala, ale jsem moc ráda, vleklo se to už dlouho. Doufám, že se pan Zapletal nebude odvolávat," řekla MF DNES Diana Kobzanová, která se na rozdíl od Miloslava Zapletala dostavila k soudu osobně.

Vrchní soud v Praze v úterý potvrdil verdikt, který téměř před rokem vynesl pražský městský soud.

Zapletalova agentura Art Production K./2, která soutěž krásy pořádá, Kobzanovou po zveřejnění fotek v pornočasopisu Leo nejprve požádala o jejich stažení. Ta to ale odmítla.

Agentura proto jedné z našich nejžádanějších modelek odebrala titul a korunku Miss ČR a podala na ni žalobu kvůli poškození jména firmy. Chtěla po ní vyplacení odškodného ve výši 750 000 korun.

Podle Zapletala by ale částka mohla být i vyšší, až 1,5 milionu. "Je to částka, kterou podle našich informací za fotografie dostala," vysvětloval Zapletal, který by prý v případě vítězství věnoval peníze na charitu.

Podle soudu se však Diana Kobzanová nedopustila takového jednání, které by firmu poškodilo na dobrém jméně a zasluhovalo by vyplacení nemajetkové újmy.

"Rozhodující byl přístup veřejnosti, lidé fotografie buď přijali nebo odsoudili, pornosnímky ale rozhodně nespojovali s firmou pana Zapletala," uvedl soudce Jiří Macek.

Kobzanová se hájila tím, že smlouva, kterou porušila, byla nevyvážená a nekorektní. Ve druhém a třetím roce platnosti jí prý agentura nezajistila dost práce, musela se tedy ohlížet jinde.

Soudní pře Kobzanové se Zapletalem ale zřejmě ještě nekončí. Právní zástupce Miloslava Zapletala Ivo Mráz prohlásil, že s klientem uvažují o odvolání k Nejvyššímu soudu.