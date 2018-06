Kobzanová: Na nová prsa si zvykám

Zatímco Průšová si zvolila plné trojky, Dianě stačily ňadra menší, protože je drobnější konstituce. "Dost špatně se mi s tím spí. Obdivuju ženský s velkýma prsama! Pořád se mi někde převalujou, když jdu tak skáčou," nezvykla si ještě Kobzanová. "Zatím spím na zádech nebo na boku, ale snad se to usadí," doufá modelka, která byla prý zvyklá spát jedině na břiše.

Těsně po operaci se prý cítila asi jako kdyby táhla dvě hodiny těžký nákup. Větší bolest ještě nezažila, říká. "Snad jedině když mi jednou máma přivřela prst do dveří auta a zlomila mi ho, ale to už jsem zapomněla," vzkazuje dívkám s malými ňadry Diana. Pod narkózou byla prvně v životě a přiznává, že první dny svého rozhodnutí litovala.

Přítel fotbalista Martin Jiránek ještě její nové chlouby v reálu neviděl. Zatím si nová ňadra mohl jen prohlédnout na MMS obrázcích, které dostal do Moskvy. "Uvidí je až v neděli," upřesnila Diana. Také její maminka, která měla obavy hlavně o dceřino zdraví a za níž Diana jede až o víkendu, viděla zatím ten "zázrak" jen na novinové fotografii. "Už mi psala textovku, že naštěstí nemám na hrudníku ty strašný nepřirozený boule," směje se Diana.

Reakce Jiránka i modelčina otce jsou stejné, říká Diana. "Chlapi jsou zvířátka," shrnuje Kobzanová jejich názor.

Kobzanová s Průšovou podstoupily operaci na brněnské klinice, protože o jejích výsledcích měly od kamarádek dobré reference. Lékaři jim implantáty voperovali malým otvorem u prsního dvorce pod sval. Mléčné žlázy zůstaly nedotčeny, na kojení nebude mít zákrok žádný vliv.

"To, co mám teď v těle, jsem před tím držela v ruce. Je to dost pevný pytlík s mléčně bílou hmotou, která je tak hustá, že vůbec neteče," líčí Diana, která nyní důsledně nosí sportovní elastické podprsenky a speciální stahovací pás, aby se nová prsa "správně usadila". Je totiž přesvědčená, že na výsledný efekt má vliv i trpělivá pooperační péče.