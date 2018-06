Kobzanová: Na Miss se dívat nebudu

VŠE O SOUTĚŽI MISS

ZDE

Na favoritce Daniele Frantzové z Pardubic se s Kobzanovou shodla také modelka a nastávající maminka Andrea Vránová-Kloboučková.

"Já se určitě na finále dívat budu. Možná, že volba dokonce uspíší můj porod," smála se Andrea, která má první termín v neděli a druhý příští sobotu. "Miminko už má kolem tří kil, to stačí, tak už aby to bylo," přeje si Vránová, která mu na svět pomáhá jak se dá. Zkusila i osvědčený recept a pustila se do jarního úklidu - včetně mytí oken.

Vránová začínala s Frantzovou v modelingové agentuře Czechoslovak models. Jednička se líbí i jejímu manželovi, hokejistovi Jaroslavu Kloboučkovi.

"Je v pohodě, přátelská, chytrá i zkušená. Lidi ale mají nejraději ty holky, které nikomu nevadí a ne ty, které něčím vybočují," uvedla pro iDNES Andrea. Svou favoritku měla také koncem února mezi finalistkami Česká miss. "Líbila se mi Sandra, ta zrzavá dívka s ofinkou. Ale byla zvláštní a tak nevyhrála."

Její kamarádce Dianě je z vítězek České miss nejsympatičtější první vicemiss Zuzana Štěpanovská. "Potkala jsem se s nimi na přehlídce návrhářky Natali Ruden a Zuzana mi připadá nejrozumnější. Katka sice vyhrála, ale nějak si to vítězství vůbec neužívá. Připadá mi, že není dost nadšená," uvažuje Diana.

Miss z roku 2002 Kateřina Průšová svůj tip mezi finalistkami Miss ČR nemá. "Ještě jsem ty holky ani pořádně neviděla. O to víc se těším přímo na finále, na které se jedu podívat osobně."

Na finále do Karlových Varů se chystá i Lucka Váchová, královna krásy roku 2003. "Já už mám jasno od loňska. Budu fandit Lucii Králové," řekla Váchová na adresu dvojnásobné Miss Severní Čechy a loňské finalistky, která těsně před finálem ze soutěže odstoupila kvůli vraždě jejího přítele. - více zde