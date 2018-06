Kobzanová: Možná zkusím SuperStar

* Myslíte, že Vám odvážné pózování pomohlo?

Práce mám teď víc. Lidé chtějí vidět, jestli jsem opravdu tak vysoká a mám tak křivé zuby. Fotky mi neuškodily, ale myslím, že klienty víc zajímá, jestli jsem spolehlivá. Pokud je někdo ochoten mi dát peníze, o které si řeknu, očekává se, že nebudu protestovat, když na mě pověsí model, který se mi nelíbí, že budu včas nalíčená a že během přehlídek nepůjdu ven, aby mě nesrazilo auto.

* Jak se k sobě modelky chovají? Máte mezi nimi hodně kamarádek?

Kamarádka je moc silné slovo. Na přehlídkách rozbíráme chlapy, cokoliv, ale málokteré zavolám, jestli nechce jít na kafe. Chováme se k sobě hezky, ráda je vidím, na mole si nohy nepodrážíme. Spíš když jde o nějakou dobrou práci, pak jde ostatní stranou a nastupují i levárny. Nemám to ale nikomu za zlé. Ani já neodhadnu, jak bych se v dané situaci zachovala.



* Vaše pověst je samý skandál: napřed se svléknete, pak začnete chodit s ženatým Martinem Jiránkem, kterému se právě narodilo dítě, soudíte se s prezidentem soutěže Miss. Vše za asistence médií. Jste exhibicionistka?

Jen před objektivem. Ve skutečnosti jsem naopak hodně stydlivá. Třeba Martin spí v Itálii v létě úplně nahý. Já se stydím, a i když je třicetistupňové vedro, musím mít něco na sobě. Je mi jedno, co si o mně myslí cizí lidi, jen je mi pak líto Martina a maminky, kteří se kvůli jejich názorům trápí. Proto už bych dneska znovu nahá nepózovala, i kdyby mi nabídli dvojnásobek peněz. Tenkrát to Martin neřešil, byli jsme zamilovaní a byl rád, že je to hodně peněz za málo námahy. Tím to haslo. Dneska by na sto procent řekl ne, a to by rozhodlo.



* Zapletal vás žaluje za poškození dobrého jména soutěže a chce tři čtvrtě milionu korun. Jak soud pokračuje?

Nijak. Požádala jsem o přeložení z Hradce Králové do Prahy a teď se čeká, až se tady dostaneme na řadu. Jsem připravená k soudu jít. Je to moje kašička a mám spoustu věcí, které bych k tomu chtěla říct, a připadalo by mi trapný, kdybych za sebe poslala právníka. Nejsem žádná hvězda, abych si to mohla dovolit.



* Tvrdíte, že jste šetrná, že je vám líto, když musíte rozměnit tisícikorunu. Pak ale utratíte desetitisíce korun za nový horní ret, pořídíte si rovnátka. Nevěřím, že vás k vylepšení obličeje nutil modeling. Není vám peněz líto?

Je pravda, že jsem škrt, ale pak přijde chvíle, kdy naopak utratím hodně najednou. Hlavně za oblečení, protože hadry jsou po chorobném uklízení mou druhou velkou úchylkou. Mám pocit, že nemůžu nikam jít dvakrát v tom samém. "Kdyby k tobě přišla normální holka z ulice, myslela by si o tobě, že jsi rozcapená kráva," řekla mi nedávno kamarádka. Naštěstí se o oblečení dělím se sestřenicí a s mámou. Když moc utrácím, zase pak biju hlavou o zeď a nadávám si.



* A to vylepšení obličeje?

Ret jsem si nechala zvětšit jen kvůli vlastnímu pocitu a jsem spokojená. Potkalo mě přesně to, co ostatní holky, které do toho šly. První dva dny vypadala pusa příšerně. Byla modrofialová a nateklá, ale výsledek nakonec předčil všechna očekávání. Já stála před zrcadlem a přemýšlela, co si ještě nechám přešít, než mi došlo, že už by to nebyl komplex, ale jen rozmar. A tak mám na příštích 20 let vybráno. Ani prsa si nehodlám nechat zvětšit. Jsem sportovní typ a větší by na mně nevypadala dobře. Navíc jsem zvyklá usínat na břiše a připadala bych si jak na vodní posteli.

To samé zuby. Proč bych je nemohla mít konečně krásné? Můj táta si je v Americe nechal srovnat ve 40 letech. Kdybych čekala, musela bych je pak nosit déle.



* Mluvila jste o uklízení?

Jako malá jsem byla bordelář. S mámou jsem neustále bojovala. Změnilo se to ve chvíli, kdy jsem vyhrála Miss a dostala vlastní byt. Najednou mi došlo, že nechci žít v binci. No a teď se třeba nedokážu v klidu dívat na televizi, když vidím na stole flíček. Musím jít, vzít hadřík, namočit ho, flíček utřít, hadr vyprat, vyždímat a dát na topení.



* S fotbalistou Martinem Jiránkem jste spolu dva roky a oba tvrdíte, jak jste na sobě závislí. Jak jste se seznámili?

V baru. Byla jsem tam s kamarádkou, on s manželkou, která ho přišla zkontrolovat, jak mi řekl později. Chtěl moje telefonní číslo, ale já viděla jeho ženu a pak jsem se navíc dozvěděla, že je těhotná. Říkala jsem si: Do toho nejdu, scény manželky nemám zapotřebí, a to číslo jsem mu nedala. Sehnal si ho a za tři týdny mi poslal textovku: Jsem ten vysokej, černovlasej... jestli si pamatuješ. A já na to: Jo, tys měl tyhle boty, tohle triko a barvu džínů, pil jsi to a to pití a odešel jsi v tolik a tolik. Věděli jsme o sobě. Párkrát jsme se sešli na kafi, vyprávěl, jak odchází od manželky, která mu během té hodiny asi třicetkrát volala.

Teprve pak jsme spolu začali chodit a následoval neskutečný rozvodový kolotoč, v němž jde jeho ženě o peníze. Vysoudila na dítě 60 tisíc měsíčně a chce o 15 víc a k tomu sto tisíc pro ni. Pokud by jí dal soud za pravdu, dělalo by to 175 tisíc. Martin přitom vydělává 200 tisíc a ještě splácí hypotéku na byt, v němž ona bydlí. Nezlobte se, ale už o tom nedokážu mluvit diplomaticky.

* Co byste dělala vy, kdyby vás přítel opustil těhotnou kvůli...

... Karolině Kurkové! Ta se mu líbí (směje se). Kdybych přišla nějakým omylem do jiného stavu, šla bych na potrat a nešila bych na něj žádnou boudu. A když připustím, že bych si dítě chtěla nebo ze zdravotních důvodů musela nechat a Martinovi bych šla na nervy, co bych mohla dělat? Nebyla bych ani první, ani poslední! Chtěla bych, aby mě zajistil, ale na rozdíl od jeho ženy mám svoji hrdost. Vím, co potřebuji a co už je luxus.

* Na jihu Itálie, kde Jiránek hraje a kam za ním často jezdíte, už se ani jednomu z vás žít nechce. Kde by se vám líbilo?

Martinův sen je Anglie, ale hraje se tam jiný styl fotbalu, takže by tam možná seděl na lavičce. Myslím ale, že v tuhle chvíli by přestoupil kamkoliv, kromě Čech a Ruska. Já za ním jezdím, ale mám pořád svoji práci a nejsem na něm závislá. Pokud tady konečně přestane stát odírat normální lidi, tak bych v budoucnu ráda žila tady. Zatím to však vypadá, že tu za chvíli budeme jíst suchý chleba a žít ve stanech.

* Neplánujete svatbu, rodinu?

Svatbu zatím v žádném případě! A jestli jednou, tak jedině s předsvatební smlouvou. A dítě? Minimálně příštích osm let ho neplánujeme. Nebyla bych schopna se postarat o psa, doma nemám ani kytky a vy na mě s dítětem!

* Některé modelky se poohlížejí po filmových či divadelních rolích, jiné láká moderování nebo zpívání. I vy jste nazpívala dvě písničky. Chystáte vlastní CD?

Se zpíváním je konec. Bohužel se nenašel nikdo, kdo by CD zaplatil. Hraní mě neláká, ani bych na to neměla.

* Co se příště přihlásit do soutěže Česko hledá SuperStar?

Přemýšlela jsem o tom, ale to bych tam musela přijít s parukou a po třech plastických operacích, protože lidi mě tak strašně nesnášej, že by mě vyrazili po prvním kole. Mám ženatýho chlapa, který má navíc dítě, svlékla jsem se, soudím se se Zapletalem, nejsem typická kráska a jako miss mě nepřijali. A s tím se mám přihlásit do SuperStar? To by byl randál!