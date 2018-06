Kobzanová: Martin se mi posmívá

Čím se teď živím

Focením pro Leo jsem si vydělala a v práci modelky mi to přitom neublížilo, takže mě nic netlačí, abych si začala hledat zadní vrátka. Jenom se teď ještě každý den modlím, aby Martina prodali někam do civilizace. Protože čím větší město, tím víc možností budu mít i já. Na jihu Itálie se nic moc dělat nedá.



Má první módní přehlídka

Bylo mi třináct a předváděla jsem věci, kterým se dnes na fotkách směju - bundičky, sukýnky a kalhoty pro mladé. Ale zpívali k tomu Maxim Turbulenc, což pro mě byl obrovský zážitek... Ten první honorář mohl být okolo tří stovek.



Co vím o letošním mistrovství Evropy

Hrajeme tam s Holandskem, Lotyšskem a... a... s Německem? Ale nemám představu, kolikátí skončíme. S Martinem se o fotbale - navíc o fotbalové budoucnosti - moc nebavíme, ale podle něj to jsou těžcí soupeři.



Jak často přemýšlím o dětech

Vůbec. A o svatbě? Martin už jednu chybu udělal, a kdyby se do toho hrnul zas, byl by blázen. Dobře je nám spolu i bez papírů. Jo - a jestli se jednou vezmeme, tak pečlivě uzavřeme předmanželskou smlouvu. Na tom jsme se shodli...



V čem předčí mé předešlé partnery

Jsem s ním šťastná, což jsem nikdy předtím moc dlouho nebyla.



K čemu mi je americké občanství

Holky z východní Evropy mívají třeba na letišti v Římě problémy, zvlášť když jsou vysoké blondýnky, které se tam můžou živit kdovíjak. Ale mně se to s americkým pasem nestalo. Nikdo se mě na nic neptá.



Která Martinova vlastnost mě vytáčí

Když se svlíkne, většinou hodí věci na jednu židli a tam je hromadí klidně týden. A když je chci uklidit, tak mi to sice zakazuje s tím, že si je ještě odpoledne obleče, jenže stejně si pak vytáhne nové oblečení ze skříně... Ale co můžu čekat od chlapa? Že bude mít ve skříni trička srovnaná podle barvy?



Jak rozumím filmům v italštině

Slovíčka znám, ale neumím časovat slovesa, takže když ve filmech nemluví v infinitivech, nechytám se. Ale občas se sejdu se dvěma Italkami a něco z jejich řečí pochytím, jenže... Pak tam přijde Martin a je konec - kdykoli se těm holkám snažím něco říct, tak se mi posmívá.

Martin Jiránek

fotbalový reprezentant, přítel Diany Kobzanové

Čtyřiadvacetiletý fotbalový reprezentant začal předloni chodit s jednadvacetiletou Dianou Kobzanovou v nepříhodné chvíli - jeho manželka měla těsně před porodem. Syna Patrika proto téměř nevídá a s manželkou se chce co nejrychleji rozvést. Na podmínkách se však stále nedohodli. Jiránek bydlí v jihoitalské Kalábrii, kde hraje za Regginu.

Jak snáším, když Diana flámuje

Mně se zdá, že neflámuje. Když jsem měl v létě dovolenou a chtěl se vyblbnout, tak nechtěla vyrazit skoro nikam - už ji to tolik nebaví.



Jak se v Kalábrii bráním nudě

Denně dvakrát trénuju. Domů přijdu kolem sedmé a svalím se na postel k televizi nebo sedím u internetu - sleduju sportovní stránky, auta, ženský... Ale být týden bez práce, asi bych se zbláznil, vždyť tam se dá jen chodit k moři.



Moje první výplata

Bylo mi asi sedmnáct, když jsem podepsal první smlouvu v Bohemce. Tenkrát mi přišlo za měsíc kolem třiceti tisíc a já byl naprosto spokojený.



Co si myslím o fotbalových chuligánech

Na jednu stranu jsou super, ale občas dělají průsery. Kolikrát se leknu, když na hřišti vybuchne petarda. A hned v mé první italské sezoně naházeli při zápase s Brescií sedačky na plac, rozhodčí ukončil zápas předčasně a my radši zůstali ještě dvě hodiny zavření v kabinách.



Jakým jezdím autem

V Praze využívám Lexus 430, se kterým jsem spokojený, zato v Itálii mám od klubu Fiat Bravo v hrozném stavu. Ale tam ani nemá smysl jezdit něčím lepším, protože silnice jsou mizerné a je na nich chaos.



Mé první tetování

Před čtyřmi lety to byl pruh na paži a od té doby jsem si nechal něco přidělat každé léto. No a poslední rok už i v zimě a brzo budu pokračovat. Teď potřebuju něco na záda.



Kdo mi připomíná Dianiny nahé fotky

Zatím jsem se nesetkal vůbec s nikým, kdo by na to téma řekl něco špatného, ani rodiče to neřeší. Jen občas se někdo z kamarádů zmíní, ale ze srandy.



Kdy na ni žárlím

Důvěřuju jí a v Itálii navíc vůbec nemám důvod žárlit - asi nehrozí, že by si začala s nějakým Italem.



Jak mi pomáhá, když přijde na zápas

Skoro nechodí. Jednou to porušila a prohráli jsme, tak už příště nesměla. A ji to stejně nebaví. Jinak psychicky jsem na tom stejně, když sedí na tribuně nebo když zůstává doma u televize.



Kdy jsem naposledy viděl syna Patrika

Už dlouho ne, přes půl roku. Ono by to teď komplikovalo soud a já bych se docela rád rychle rozvedl.