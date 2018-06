Kobzanová má jméno podle princezny

"Narodila jsem se v roce 1982 a tehdy začínala být princezna Diana v kurzu a táta byl do ní tak trochu platonicky zamilovanej," vysvětlila iDNES dvaadvacetiletá Kobzanová.

"Ale jestli to takhle napíšete, tak mě vaši čtenáři v diskusi sežerou, že se snad srovnávám s někým tak vznešeným a laskavým, jako byla britská princezna," dodala s obavou.

Tatínek modelky, který už léta žije v Americe, má narozeniny ve středu - den po svátku dcery, ale ani jeho jubileum se slavit nebude. "Táta narozeniny neslaví. My slavíme celoročně, kdy se to hodí," směje se Kobzanová, která se před Vánocemi po dvou letech rozešla s fotbalistou Martinem Jiránkem.

"Martin je teď v Moskvě. Pořád si píšeme esemesky a už jsme si řekli, že si chybíme," uvedla pro iDNES přední česká topmodelka. A jestli mu odpustila nevěru, která po rozchodu vyplula na povrch? "Myslím, že ho jen na chvíli zblbla nějaká pražská naivka, ale že by to bylo vážné a že by za ním třeba lítala do Moskvy, to si nemyslím. Chlapi si občas prostě rádi dokazují, že jim holky leží u nohou a to Kobzanová moc nedělá...," hodnotí situaci Diana.