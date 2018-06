Kobzanová: Děti? Ani omylem

"Děti? Ani omylem, ještě je čas. Nejdříve tak za sedm let," prohlásila jedna z nejžádanějších českých modelek a bývalá Miss.

Kobzanová nyní prožívá velice šťastné období, i když stráví mnoho času na cestách. Doslova pendluje mezi Prahou a Moskvou, kde tráví co nejvíc času se svým přítelem.

Diana se stále pilně věnuje modelingu, dokonce má v Moskvě svoji agenturu, ale přiznává, že tam má vždycky na práci velmi málo času. Předvádění se proto věnuje hlavně v Praze.

Na módních molech často sklízí potlesk diváků na otevřené scéně. Vysoká a štíhlá modelka totiž téměř v každých šatech vypadá neobyčejně přitažlivě. V soukromí však dává přednost sportovnímu oblečení. Romantickou módu má sice ráda, má ale pocit, že jí vůbec nesluší.

"Když si kupuji šaty, pochopitelně chci aby vypadaly sexy, ale třeba v krátké sukni bych si sama nikam nevyrazila," prohlásila rezolutně. Pokud však jde na párty s přítelem, chce aby jí to maximálně slušelo a bere si i rafinované modely. Co se týče barev, nedá dopustit na černou, má ráda také tyrkysovou a pastelové barvy. Jednoznačně nejlépe se však cítí v teniskách, džínách a teplákové bundě. "Říká se, že to není sexy, ale mě to naopak sexy připadá," podotkla.

V poslední době vídáme nejen na módních přehlídkách ale i v ulicích značně odhalené krasavice. Diana však říká, že éru odhalování už má za sebou. "Už opravdu ne, jsem z toho vyléčená," říká rezolutně.

Přesto však před několika dny u soudu, kam bývalou Miss 2001 pohnal organizátor soutěže Miloš Zapletal kvůli porušeným pravidlům, znovu zopakovala, že erotických snímků, které nafotila pro časopis Leo, nijak nelituje. - více zde