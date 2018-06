Kobzanová byla letos naposledy na molu, její kolegyni vyklouzlo ňadro

Galavečer mezinárodní soutěže o nejlepší změnu image odstartovala v pražském SaSaZu kapela Charlie Straight, která podle mnohých hudebních expertů patří k nejlepším v Česku.

Charlie Straight a Libor Bouček

Talentovaní muzikanti, kteří čerpají inspiraci v Británii, neotevřeli velkolepou show náhodou. Módní přehlídky i proměny soutěžních týmů z celé České republiky byly inspirovány právě britskou metropolí.

Úvodní modely, které se vrátily do starých časů Londýna, předváděla i Diana Kobzanová, jenž v posledních letech vyměnila profesi modelky za post moderátorky. "Předvádím maximálně čtyřikrát do roka, do konce už mám myslím vybráno," řekla iDNES.cz Kobzanová, která spolupracuje především s Osmany Laffitou či Beatou Rajskou.

V rámci cen AICHI se představili i DaeMen

"Beatě jsem předváděla asi před měsícem v Liberci. Poprvé se na mě přišla podívat i babička, která byla dojatá. Jen chudák málem umrzla, protože se předvádělo venku," doplnila modelka, kterou kromě vysílání na Frekvenci 1 a na Óčku živí především moderování soukromých firemních akcí.

Staré časy britské metropole

Zajímavostí je, že Diana vyšla na molo klubu SaSaZu bez jediné zkoušky. V odpoledních hodinách se jí nemohla účastnit, a tak módním chodníkem kráčela bez znalosti, jak je dlouhé.

V netradiční roli se v rámci cen AICHI představil i jeden z nejlepších českých reklamních režisérů Jakub Kohák. V rámci starých časů Británie na sebe vzal podobu londýnského krále podsvětí a vraha Mackieho Messera. "Jakub Kohák je člověk, který si na sebe oblékl nejtěsnější kalhoty v Česku," poukázal na režisérův model moderátor Libor Bouček, který galavečer moderoval s kolegyní Lucií Šilhánovou.

Jakub Kohák jako Mackie Messer

Módní večer uzavřelo vyhlášení Kadeřnice roku. Vítězkou se stala Ilona Fryntová z Českého Meziříčí. Vedle množství cen získala také stáž v Londýně v hodnotě 130 tisíc korun, kterou jí předal majitel salonů Bomton Karel Kadlec. O jejím vítězství rozhodla i hvězdná porotkyně Daniela Peštová, kterou doprovázel čtrnáctiletý syn Yanick s přítelkyní.