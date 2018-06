K nehodě došlo v západní části Polska v nočních hodinách. Mezinárodní expres se rychlostí 117 kilometrů za hodinu vřítil do stáda divokých prasat, která právě v té době hromadně putovala přes kolejiště do lesa. V důsledku srážky se u lokomotivy utrhla část přední ochranné mříže. Ta se dostala pod kola a vlak nakonec vykolejil.

Pracovníci železnice, kteří se zakrátko dostavili na místo srážky, přivolali na místo srážky náhradní lokomotivu, připojili ji k vlaku a expres mohl bez problémů pokračovat v cestě. Do cílového města nakonec dorazil s dvouhodinovým zpožděním.