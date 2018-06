Knížka, televizor a porozumění

Prý se dneska čte jen maličko, hlavně se díváme na televizi nebo do počítače. Už to, že si čtete tenhle sloupek, dokazuje, že ne všichni sledují jenom Izabelu, Karavelu nebo jak se ty televizní kýče jmenují. Ale děti ve škole prý už vůbec nečtou, sotva jednu knížku za rok. Říkají, že čtení je pomalé, že na zážitek a dojem se čeká moc dlouho. Máme si zoufat? Co myslíte vy, a co dělají vaše děti právě teď? Abychom naříkali nad úpadkem čtenářství, měli bychom si být jisti, že dobývání zážitku je lepší než jeho spolknutí a že čtení je cennější než koukání. Čím? Kdo hltá, neví, co jí. Obrázek, fotka, záběr kamery ukazují skutečnost velmi přímo, avšak slovu a větě, i odstavci a textu, je potřeba rozumět. V ěty jsou zašifrované informace. Kdo málo čte, ten málo trénuje rozumění. Kdo netrénuje rozumění, myslí přímočaře, a složité věci musí chápat zjednodušeně. Možná ví, co kdo řekl, ale mnohem hůře usuzuje, co to pro koho znamená. Národ, který chápe zjednodušeně to, co se děje v jeho vlastní politice, si brzy zvolí nebo už zvolil nějakého mečiara a jeho partu. K ultura hltavců ztrácí jemnost chuti a čichu. To je důvod k nářku, ale pozdě, milí televizní diváci. Když váš Péťa čte, je to něco jiného, než když se dívá nebo i jen naslouchá. Při čtení dopřává svému mozku, aby si určil tempo (neměli jste náhodou taky tu učitelku, co nutila děti číst se stopkami?). Pokud nerozumí, pak se pozastavuje, vrací a ptá (hlasité předčítání u rodinného krbu je sice důležité pro společný zážitek, ale rozvoj přemýšlení musíme podporovat jinak). Chcete-li, aby byl zkušeným čtenářem a uměl přemýšlet, měl by vidět, že vy, dospělí čtenáři, si během čtení občas vezmete deníček a zapisujete si, co prožíváte, co vás o sobě samotných i o postavách knihy napadá (proto je zhoubné, že leckde si děti ve škole musejí do čtenářského deníku psát "o čem kniha vypráví", tedy zkresleně zhustit děj). Už jste mu něco z deníčku přečetli? Na televizi můžeme sice také vzpomínat, ale je obtížné pořádně vyhledávat souvislosti, posuzovat odstíny toho, jak bylo co míněno. Klidně řekneme "každý má svůj názor". Ale kolikrát k němu umíme podat argumenty? Myšlení i čtení můžeme společně kultivovat: čteme doma tutéž knížku a říkáme si své názory. Argumenty najdeme vždy znova v přečteném textu. Posloucháme, co nám dcera vykládá o zamilovaném příběhu, a vyptáváme se na různé důvody a hodnoty, necháme ji ukázat nejpůsobivější místo (a varujeme se kritizovat její povrchní odpovědi). Cenné je vědět, že nad četbou se společně diskutuje a že setkání nad ní je příjemný zážitek. Co jste vlastně četli tento týden? Dalo by se o tom pronést pár zajímavých vět? V aše děti potřebují model...