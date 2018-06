Knížka Lucie Bílé přinesla dětem 5600 korun

Dražit se začalo na původní ceně knížky. Tehdy před jedenatřiceti lety v roce 1971 stála 25 korun.

Účet určený na pomoc školám má číslo: 11771177/0300

Úplně prvním vkladem na konto projektu pro zlepšení podmínek ve školách, byl milion korun. Ten věnovala v dražbě svatebních šatů Lucie Bílé společnost Karlovarské minerální vody.

"Dosud jsem se věnovala dětem s nějakým společenským či zdravotním handicapem," říká Lucie Bílá. "Nový projekt je o všech dětech bez výjimky. Bez kvalitního vzdělání ve škole, kam děti rády chodí, by nás v budoucnu

nečekalo nic dobrého. Mám osobní zkušenost s tím, jak vypadá moderně vybavená zahraniční škola a moc bych si přála, aby takhle vypadaly i všechny české školy. Investovat do vzdělávání dětí je investicí do budoucnosti. Proto ráda do tohoto projektu vkládám své jméno i svou energii. Udělejte to taky! Tohle je investice, která se vyplatí," je přesvědčena zpěvačka.

Televizní spot projektu na pomoc školám si můžete přehrát ZDE.