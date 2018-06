Monackému knížeti se nelíbí film o jeho matce Grace Kelly

Snímek natočený koncem loňského roku francouzským režisérem Olivierem Dahanem, v němž hlavní roli hraje australská herečka Nicole Kidmanová, se podle potomků Grace Kelly "týká jedné opakované a zbytečně okázalé stránky dějin Monackého knížectví a jejich rodiny".

Podle nich snímek obsahuje řadu historických nesrovnalostí a mnoho zcela fiktivních scén. Výsledek kritizují už proto, že monacký dvůr požadoval po produkci řadu oprav, ale ne všechny byly brány v potaz.

Albert a jeho sestry Caroline a Stephanie tak zároveň popřeli tvrzení časopisu Paris Match Magazine, který ve svém posledním vydání tvrdil, že film pod názvem Grace of Monaco schvalují.

Monacký kníže Albert II. s manželkou Charlene a jeho sestry, princezny Stephanie a Caroline

Film, který je nyní ve střižně a premiéru by měl mít buď letos, anebo až někdy v příštím roce, vzal podle producenta Pierrea-Angea Le Pogama většinu připomínek v potaz. Podle něj cílem nebylo vyprávět o skutečné historii knížectví, ale s jistou fikcí zmapovat život kněžny Grace v určitém časovém úseku, a to v roce 1962, tedy šest let poté, co se provdala za knížete Rainiera. Tehdy už měla dvě děti.

Herečka Grace Kelly Nicole Kidman při natáčení filmu Grace of Monaco

Grace Kelly platila svého času v USA za módní ikonu. Režisér Alfred Hitchcock o ní prohlásil, že je současně ohněm i ledem. Ještě jí nebylo třicet, když vyměnila stříbrné plátno za aristokratické výsluní monackého dvora. Její oslnivý život ale měl krutý konec - tragicky zahynula při autonehodě v dvaapadesáti letech. Auto panovnické rodiny sjelo v září 1982 z horské silnice, někdejší slavná herečka utrpěla při nehodě těžká zranění, jimž podlehla.

Rodačka z Filadelfie, kde spatřila světlo světa v listopadu 1929, hrála celkem v 11 filmech. V padesátých létech zazářila ve filmech Okno do dvora, V pravé poledne, Vražda na objednávku, Z nóbl společnosti či Děvče z venkova, za které dostala Oscara.