Monacký kníže a kněžna si znovu řekli ano, před oltářem a v bílém

Bývalá olympijská plavkyně z Jihoafrické republiky Charlene Wittstocková se už v pátek stala Charlene Grimaldiovou s titulem monacká kněžna. Přesně den poté následoval církevní obřad. Nevěsta přestoupila před svatbou z protestantské na katolickou víru. Katolictví je oficiálním náboženstvím monackého knížectví.

Kněžnu Charlene vedl k oltáři její otec Michael Kenneth Wittstock Monacký kníže Albert II si vzal Charlene Wittstockovou podruhé během církevního obřadu

Na obřad přišlo 800 lidí a jsou mezi nimi členové královských rodin, šéfové států včetně francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, který přijel bez své těhotné manželky.

Na náměstí před palácem vítaly svatebčany další stovky lidí. Ostatní poddaní knížete a nové kněžny mohli dění sledovat na obřích obrazovkách ve slavnostně vyzdobeném městě.

Nevěsta, doprovázená sedmi družičkami, byla oblečena v bílé róbě s dlouhou vlečkou a s krajkami ve formě květů od návrháře Giorgia Armaniho, ženich měl na sobě bílou uniformu karabiníka.

Oddal je monacký arcibiskup Bernard Barsi, za svědky jim byli stejně jako v pátek Albertova příbuzná Donatella Knechtová de Massy a Albertův americký bratranec Christopher Le Vine.

Mezi hosty byli belgický král Albert II. a lucemburský velkovévoda Jindřich, britskou korunu zastupoval princ Edward. Nechyběli ani bývalá íránská císařovna Farah, islámský velmož Ága Chán, známí sportovci včetně Sergeje Bubky a Nadi Comaneciové, někdejší filmový "agent 007" Roger Moore, ze světa módy kromě Kurkové a Giorgia Armaniho třeba Karl Lagerfeld a Naomi Campbellová.

Při mši zazpívali účastníkům z klasického repertoáru americká sopranistka Renée Flemingová a italský tenorista Andrea Bocelli. Když si ale novomanželé vyměňovali prsteny, výtvory luxusního klenotnictví Cartier, zazněla jihoafrická píseň, která podle tradice přináší štěstí manželům, což nevěstu, původem z JAR, viditelně rozveselilo.

Monacký kníže a kněžna si vyměnili prstýnky

Po ceremonii byli novomanželé bouřlivě uvítáni a zasypáni okvětními plátky na náměstí před palácem, kde čekající neodradil ani déšť, který se během obřadu spustil. Odjeli pak do kaple svaté Devoty, patronky Monaka, kde Charlene, stejně jako před 55 lety Albertova matka, položila svatební kytici.

Dnešní program pokračuje hostinou, kterou pro 450 lidí na terasách monackého kasina připravil jeden z nejznámějších francouzských kuchařů Alain Ducasse, a pak ohňostrojem a plesem.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy přijel na svatbu monackého knížete bez těhotné manželky

Novomanželé chtějí podle nepotvrzených dřívějších zpráv jet na svatební cestu do Jihoafrické republiky. Obyvatelé Monaka od nich očekávají potomstvo a Charlene řekla, že by chtěla dětí hodně. Pokud by je neměli, přešla by nástupnická práva na děti Albertovy starší sestry princezny Caroline. Rodina Grimaldi vládne Monaku od roku 1297. Albert má dvě nemanželské děti, které jsou z nástupnictví vyloučeny.