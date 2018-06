Knížák křtil knihu vtipů o Havlovi

Znáte také nějaký vtip o manželech Havlových? Není divu. Poté, co se prezident oženil s Dagmar Veškrnovou, začaly se anekdoty, které rozebírají právě soukromí prvního manželského páru, vyprávět snad v každé hospodě. Kdo se domnívá, že by žertíky o Havlových vydaly na knihu, není pak daleko od pravdy.



Vtipy z úvodu totiž byly z knihy Václava Budínského Václavka a Dášenka, již včera v pražské pasáži Luxor pokřtil ředitel Národní galerie Milan Knížák.



Na více než sto třiceti stránkách najdou milovníci ostřejšího humoru sesbírané anekdoty o Havlově disidentském období, jeho prezidentování a samozřejmě o druhém manželství s Dagmar. Těch je zde nejvíce. "Manželé Havlovi na tu knihu nemají žádný názor. Podobných nesmyslných knížek vycházejí pořád kvanta, a kdyby se tím měli zabývat, nedělali by nic jiného," vysvětluje Martin Krafl z tiskového oddělení prezidentské kanceláře.



Podle odborníků si však z politiků a dalších významných osobností "střílí" lidé po celém světě. "Vtipy se dělají na všechny známé a mediálně zajímavé osobnosti.



Státníci jsou předmětem vtipů ve všech zemích, kde je to povoleno a kde to povoleno není, tak tam dvojnásob," říká Jan Herzmann, ředitel agentury pro výzkum veřejného mínění TNS Factum. Podle něj se Češi smějí rádi zvlášť na účet první dámy. "Předmětem vtipů se nestávají jenom lidé nevýrazní, bez osobnosti, protože tam není ten vtip kde uplatnit," dodává Herzmann.