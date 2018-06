knihy pro vás

on sám. Postavil si místo reálného životního cíle vzdušné zámky, a teď je marně hledá... Přeceňuje své schopnosti a je zatrpklý z toho, že je ti kolem něj nedokážou náležitě ocenit... Sedí ustrašeně v koutku a trápí se tím, že nemá přátele... Variant nespokojenosti s vlastním životem existuje samozřejmě mnoho. Ať už je jejich příčina jakákoli, platí, že změnit se leccos může jenom tehdy, jestliže se člověk k tomu pevně odhodlá a sám sobě na rovinu zodpoví klíčovou otázku: Kdo vlastně jsem? Známý psychiatr a psycholožka nenabízejí čtenáři detailní itinerář cesty za štěstím, ale napovědí mu, z čeho zřejmě vyplývá jeho povaha, chování, vztahy k lidem, žebříček hodnot. Činí tak nejen teoreticky, ale také velmi konkrétně na příbězích těch, s nimiž se setkávají ve své psychoterapeutické a poradenské praxi. Jednou větou: pomocník pro všechny, kteří spíš než na osud sázejí na vlastní zodpovědnost a aktivitu.Dárek. Společné jídlo. Dítě a přemíra slov. Dítě a přemíra peněz. Zaměstnaná matka. Dítě v rozvedené rodině... Už samy názvy kapitol dávají tušit, že po této publikaci mohou klidně sáhnout i ti, již se zásadně vyhýbají výchovným, leč teoretickým úvahám, které ovšem každodenní etudy rodiče-děti zcela pomíjejí. Jenže právě ty bývají často oříškem, jenž dospělí sice rozlousknou, neboť jim nic jiného ani nezbývá, ale sobě i svému potomkovi přitom bolestivě vylomí zub. Autorky, uznávaná dětská psycholožka a lékařka, upozorňují na překážky, o něž mohou dospělí v roli průvodců svých dětí do dospělosti zakopnout. V neposlední řadě se zamýšlejí nad tím, k čemu by vlastně dospělí měli v dnešní době děti vést. Za základní vybavení do života považují umění rozlišovat mezi dobrem a zlem, cit pro hodnoty, svobodné tvořivé myšlení, logiku srdce, silnou vůli, odolnost a ochotu snášet statečně zklamání, optimistický životní postoj, úctu ke každému stvoření, ochotu řešit mezilidské konflikty, být solidární a schopnost milovat.