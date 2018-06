knihy pro vás

Ze čtyř set třinácti středoevropských hub, které jsou v tomto atlasu popsány a vyobrazeny, spadá do kategorie výborné nebo dobré více než sto sedmdesát druhů. V košících vyhlášených houbařů jich však lze napočítat sotva desetinu: i to je jeden z důvodů, proč se na vycházku do lesa vybavit dobrým atlasem a sehnout se nejen pro hříbka či klouzka, ale také k »prašivkám«. Počítejte však s tím, že půjde spíš o přírodovědnou expedici než o výpravu za naplněním spíže: k určení druhu totiž potřebujete poznat všechny růstová fáze houby, abyste se vyvarovali mýlky. Kdo chce dosáhnout mykologického mistrovství, měl by začít s cvičným určováním hub, které zná, a jejich příbuzných: víte například, který ze tří druhů kozáků se krčí ve všem košíku? S atlasem v kapse se nemusíte vracet zklamaní ani ve dnech, kdy »nerostou«: materiálu pro mykologická studia se totiž najde v lese i na lukách vždycky spousta.Kniha 365 tipů pro pokojové rostliny nenechá nikoho dlouho hledat: pokud si nejste jisti, jak se vaše květina jmenuje, najdete si ji v obrázkovém obsahu na prvních osmi stranách, a pak už můžete jít najisto. Další stránky podávají stručné základy domácí péče o rostliny. Laikům napovědí, jak rostliny množit, hnojit a kam je umístit, ti, kdo hledají vhodný druh, se mohou inspirovat v abecedním atlasu.