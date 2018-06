knihy pro vás

Na sedmdesáti stranách textu doplněného fotografiemi najdou především květinářští začátečníci stručný návod, jak si poradit s pokojovými květinami ve všech možných situacích. Prvním krokem je výběr rostliny v květinářství a správné umístění, následují zásady správného zalévání (a nepřelévání) i výživy. Tabulky škůdců a chorob pomohou najít důvod, proč rostlina strádá, a naordinovat správnou léčbu. A ti, kdo se chtějí v nejbližší době vydat do květinářského obchodu, se mohou inspirovat v atlasu nejběžnějších druhů hrnkových rostlin. Nejen v období letních dovolených přijde vhod návod, jak resuscitovat povadlou, zasychající rostlinu. Za přílišného nedostatku vody je zemina ztvrdlá a často i odeschlá ode stěn květináče. V tom případě půdu opatrně prokypřete vidličkou, aby se do ní mohla vsáknout voda. Pak květináč ponořte do misky s vodou, oroste jí listy a ponechte ji ve vodě, dokud nepřestanou unikat bublinky, a rostlinu odneste na chladné místo. Pokud se nevzpamatuje, nemusíte ji ještě odepisovat: zkuste jí ostříhat svrchní část a počkat, zda za nějakou dobu neobrazí zásobní pupeny.Sráce na zahradě představuje příjemný odpočinek od »opravdové« dřiny - ale nesmí jí být moc. K tomu, aby se jí ruce, nohy i záda nenabažily příliš brzy, pomáhá spousta užitečných strojů a nástrojů. Většina zahrádkářů důvěrně zná travní sekačku nebo motorovou pilu. Ne každý už ovšem přesně ví, k čemu by mu byl zahradní vysavač, drtič odpadu nebo kompostér. A solární sekačka trávy? Existuje vůbec, nebo je to výmysl autorů sci-fi? Tato příručka si vzala za úkol seznámit čtenáře s nejrůznějšími zahradnickými pomocníky. Těm, kteří o jejich koupi teprve uvažují, poradí při výběru a představí značky zastoupené na trhu. Ti, kdo už v dílně nějaký ten přístroj mají, zase ocení řadu tipů a triků pro provoz a údržbu, které málokterý sváteční zahradník zná.