Knihu o sexu pokřtili marodi

Lepší kmotry si autorka knihy nemohla vybrat, míněno ovšem s notnou dávkou ironie. Namísto čilých sexy chlapů se dostavil lazaret. Zpěvák Roman Vojtek je totiž po operaci kolene stále o berlích, herec Miroslav Šimůnek bere antibiotika a Petr Kolář se z důvodu chřipky nedostavil vůbec.

Nejčilejší byl Zdeněk Podhůrský, který má mladou přítelkyni, a Josef Vojtek, který má doma svoji Libušku. Jediná kmotra mezi muži, zpěvačka Ilona Csáková, shodila opět pár přebytečných kil, a tak ji mnozí podezírali, že díky sexu hubne.



Pakliže se ovšem říká, že láska prochází žaludkem, tak rocker Vojtek jídlu v pražském Gott gallery restaurantu moc nedal. "Večer zpívám a to nikdy moc nejím, pozvracel bych se," řekl se smíchem. Prozradil, že spěchá do nahrávacího studia předtáčet směsici písní od Michala Tučného, kterou předvede v silvestrovském programu. "Tučného jsem měl rád, dělal něco podobného co my, Kabát je taky tak trochu o country, ale tvrdší," nechal se slyšet.



Jeho jmenovec Roman Vojtek se naopak pěkně v klidu dosyta najedl. Jeho operované koleno musí být ještě alespoň do konce roku v klidu. "Teď jenom spím a jím. Docela mi to po tom hektickém roku, kdy mě hned po soutěži StarDance čekaly dvě nové premiéry, natočení desky, spousta vystoupení a moderování, prospívá. Přítelkyně se o mě skvěle stará, takže mi opravdu nic nechybí," pochvaloval si Vojtek.

Po Štědrém dni se ho ujme také jeho sestra, za kterou vyrazí na třítýdenní návštěvu do Bolívie. V lednu už by se měl pomalu vrátit zpátky do práce a objevit se v muzikálu Jack Rozparovač a v únoru v Producentech.