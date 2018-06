Knihu o Bartošové pokřtili bývalí manažeři, hvězdy akci raději zazdily

Spoluautor knihy David Zápal míní, že v tom má prsty Bartošové manžel Jiří Pomeje. Jeho jméno sice na křtu přede všemi nevyslovil, z jeho narážky ale jasně vyplynulo. "Bylo pozváno hodně lidí, ale pak začala vlna V.I.P. osobností hojně odhlašovat. Někteří z nich mi vysvětlili, že to bylo pod nátlakem jistého pána, který má s tou knihou něco společného. Dokážu si udělat představu, co asi musel říkat, aby se takhle najednou všichni omluvili," uvedl Zápal.

S omluvou se neozvali bývalí manažeři Ivety Bartošové Tomáš Gottlieb a Zdeněk Barták, kteří do Solidní nejistoty dorazili a stali se také kmotry knihy. Už už to vypadalo, že nedorazí Sámer Issa, nakonec ale křest obohatil spolu s Pavlou Dubnou svým zpěvem. "Zazpíval jsem střízlivý písničku, která je taky normální," nechal se slyšet Sámer. A zamyslel se nad osudem Ivety Bartošové. "Každý svého štěstí strůjce. Prostě platí, že jaký si to uděláš, takový to máš a já jen doufám, že jednou nedopadnu jako Iveta a nebude o mně někdo psát knihu, kterou třeba nazve Pravda o Sámeru Issovi."

Zlata Dvořáková připomněla důvod vzniku knihy. "Často jsem se o sobě po svém odchodu od Ivety dočítala lži a protože jsem kozoroh a jdu hlavou proti zdi, tak jsem si řekla, že si to nenechám líbit. Nechtěla jsem zase Ivetu tak nějak úplně očernit, protože není jenom špatná a ani jenom hodná, taková nejsem ani já a ani nikdo jiný. Tak doufám, že se to bude líbit," nechala se slyšet Dvořáková.

Zdeněk Barták si už knihu přečetl, o etapě spolupráce s ním a zpěvačkou se v ní nemluví. Jinak naprosto souhlasí s tím, co se v ní píše i s tím, že je autorkou právě Ivetina bývalá důvěrnice. "V mnoha modifikacích jsem to zažil taky. Kdo jiný by ale takovou věc měl napsat než Zlata? Ivetě samozřejmě přeju k narozeninám všechno nejlepší, byly doby, kdy jsme je slavili spolu. Musí se teď z toho ale dostat sama, je to její věc, jak žije, jak si s tím poradí. A myslím, že by si tu knihu měla určitě přečíst, protože se každý člověk může poučit, aby nedělal ty stejné chyby, které dělá celý život," míní Barták.