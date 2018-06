kniha pro vás

Magdaléna Jullienová, Martine Marchalová: JEDNOU BUDU ŠKOLÁKEM(Portál, 1999)Úkoly, které jsou založeny na porozumění obrázku, do kterého se dolepují nebo dokreslují chybějící části - to je základ her v této publikaci. Ta obsahuje tři typy her: bludiště a vyhledávání cest, hledání prvků schovaných v obrázcích a vytváření a skládání obrázků. Úkoly jsou svou náročností sestaveny tak, aby například vystřihování zvládlo i čtyřleté dítě. Knížku však můžete koupit i starším dětem - v úvodu totiž najdou rodiče rady, jak s knihou a dětmi pracovat, stejně tak jak je na úkol připravit nebo jak hru doplnit a ztížit. A co je připraveno pro děti? Kamarádi slaví narozeniny a na dortu mají svíčky. Podle svíček snadno spočítáte, kolik je jim let. Narozeninový dort mají připravený krtek Marek, myška Jana, velryba Věra a medvídek Adam. Jen jim musíte dorty správně rozdělit. K narozeninám také patří dárek. Ale jaký dárek má Adam Janě přinést? Pomozte mu ho vybrat a zakreslete cestu, kudy se k Janě dostane!