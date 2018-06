kniha pro vás

Tato útlá knížka má jednu velkou přednost: nenabízí pouze strohé medicínské informace a tabulky, ale nechává čtenáře zajímavým a mnohdy i zábavným způsobem nahlédnout do historie jednotlivých onemocnění, proti nimž už věda našla účinnou zbraň. Pravděpodobnost, že si ji - třebas po kouskách - přečtete až do konce, zvyšuje přehledné rozčlenění a srozumitelný jazyk. Autoři věnovali jednotlivé kapitoly jak onemocněním, na něž se vztahuje povinné očkování, tak těm, u nichž rodiče musí o vakcinaci dítěte rozhodnout sami. Ostatně, právě tato část spolu s informacemi o očkování potřebném při cestách do exotických zemí činí z této publikace příručku vpravdě rodinnou.