kniha pro vás

Každý, kdo uvažuje o chovu psa, většinou probírá všechna pro a proti. A má se z čeho poučit - knih a příruček už totiž bylo napsáno a vydáno tolik, že by v nich měl být recept na zkrocení každého psa. Zásady správné výchovy a chovu nechybějí ani v této publikaci, a to přesto, že kniha z velké části (na 180 stranách) pomáhá těm, co ještě nejsou rozhodnuti, kterou rasu si vybrat. Zklamán bude ten, kdo začne vyhledávat psy abecedně. Rasy jsou zde totiž rozděleny do kapitol podle toho, zda jde o psy lovecké, užitkové, pracovní nebo společenská plemena. Majitelé malých garsoniér tak už od počátku budou vědět, že afgánský chrt je sice krásný pes, ale honič. Byt o rozloze třicet metrů čtverečních v centru velkého města proto pro něj nebude tím nejlepším prostředím. Do takových rodin se pak hodí společenská plemena - některý ze špiců, chrtíků, španělů, čivava nebo mops.