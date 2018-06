kniha pro vás

KREATIVNÍ POHYB A TANEC (Portál)Tanec je uměním, které je vrozeno každému, jen ne každý to o sobě ví. Taneční pohyb ale dává takovou možnost sebevyjádření, jakou nenabídne ani jazyk, ani písmo či jiné druhy projevu. Je proto škoda ho nevyužít a nezkusit tancem vyjádřit své pocity, byť jen sami pro sebe. Tanec však lze využít ještě i jiným způsobem, než jen jako svérazný druh sportovního výkonu. Slouží také jako terapie, kterou mohou využít psychologové, učitelé, vychovatelé i lékaři. A právě tomuto využití tance se věnuje knížka Helen Payneové, průkopnice taneční a pohybové terapie ve Velké Británii. Mnohé z tanečních a pohybových her, které nabízí, lze však vyzkoušet s dětmi i dospělými jen tak - pro ukrácení dlouhé chvíle. Zde je jeden z mnoha příkladů:1. Tanečníci stojí jeden za druhým v kruhu. Lze vytvořit i několik menších kruhů.2. Instruktor jim vysvětlí, že každý musí napodobit jakýkoli sebemenší pohyb, který provede ten, kdo stojí před ním.3. Instruktor zahájí hru tím, že předvede jeden záměrný pohyb. Za ním stojící pohyb napodobí a tím způsobem putuje pohyb v kruhu od jednoho k druhému.4. Všichni se snaží napodobit i ty pohyby, které před nimi někdo provede nevědomě. Výsledkem je nejen dobrá zábava, ale i to, že si všichni uvědomí, že provádějí množství pohybů, o nichž ani nevědí.