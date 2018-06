kniha pro vás

COPÁNKY PRO RADOSTSvojtka & Co.K pravidelným rituálům na začátku školního roku patří kromě promrskávání násobilky a nákupu plnicích per - i návštěva kadeřnictví. Tuto nemilovanou proceduru obvykle snášejí mnohem lépe kluci než děvčata. A právě školačky mohou - s pomocí maminky nebo kamarádek - proměnit dětský pokoj ve vizážistický salon, kde vznikne řada kreací použitelných i za dveřmi bytu. S dobrým návodem to může být nejen hra na kadeřnice, ale také základní škola péče o vlasy. Kniha Copánky pro radost nabízí školačkám pětadvacet základních návodů, jak upravit dlouhé a polodlouhé vlasy. To je spolu s variacemi a obměnami dostatek receptů na celé první čtvrtletí - a to nejen na vyučování, ale také na školní akademie, lampionový průvod nebo i sportovní zápas. Z účesových návodů stojí za to vyjmout několik praktických tipů:* Vlasy se budou pěkně lesknout, když při mytí hlavy spláchnete šampon studenou vodou.* Když se vlasy čepýří i po rozčesání, může za to obvykle statická elektřina. K jejímu odstranění stačí překrýt kartáč na vlasy hedvábným šátkem a přejet jím po vlasech.* Spletené vlasy je třeba při mytí důkladně opláchnout od šamponu. Nesmytý šampon vysušuje pokožku na hlavě a ta pak nepříjemně svědí.* Originální a jednoduchý doplněk vznikne spletením několika různobarevných stužek do jedné. Lze si tak pořídit sbírku stužek k nejrůznějším kombinacím oblečení.