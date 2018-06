kniha pro vás

(Management Press)Máte-li pocit, že informace o ovlivňování lidí jsou právě pro vás nadbytečné, dostanete se s autorem této publikace do sporu už na prvních stránkách. Je totiž přesvědčen, že naprosto nezáleží na tom, jste-li prodejce, manažer či pouze znepokojený občan. »Techniky uplatňování vlivu potřebujeme znát všichni, protože jedině tak můžeme odolávat lichocení politiků, mámení náboženských vůdců a nabídkám jako had kluzkých profesionálních přesvědčovatelů,« zdůrazňuje Tom E. Lambert. Zároveň dodává, že pouze poučení lidé mají šanci přesvědčit účinně druhé o kladech své vize budoucího světa a změnit tak svůj sen v realitu. Kniha vám rovněž srozumitelně vysvětlí, co je nekorektní ovlivňování, etický prodej či myšlenková mapa. Můžete si vyplnit test, který rozebere vaši osobní autoritu. Po přečtení knihy možná nabudete pocitu, o který autor usiloval: schopnost ovlivňovat lidi kolem sebe, na pracovišti i v rodině je tím větší, čím více ji používáte.